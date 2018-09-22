16:46 | Футбол — РПЛ

Юрий Дюпин: "По пенальти нет вопросов. Он был сто процентов"

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Вратарь "Анжи"  Юрий Дюпин после победы над "Динамо" (1:0) в матче 8 тура чемпионата России отметил, что судья хорошо отработал этот матч.

– Расскажите о пенальти. Вы предугадали, куда Луценко будет бить?

– Я старался стоять до последнего, чтобы не облегчать задачу Луценко. А потом уже решил прыгнуть влево.

– По назначению пенальти нет вопросов к судье?

– Нет. Пенальти был сто процентов. К судье вообще сегодня нет вопросов. Он хорошо отработал.

– Болельщики вас сегодня не сильно разозлили? Они вам уделяли отдельное внимание.

– Да нет (улыбается). Так часто бывает. Возможно, они меня еще больше подбодрили такими словами. Я никого не ругаю. У них своя задача – поддержать "Динамо", а у меня своя. (Елена Григорьевская)

 

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