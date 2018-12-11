Виктор Классон: "Мамаев проводит ужасное время в тюрьме, и я могу ему только пожелать лучшего"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью "СЭ" отметил, что потери в этом сезоне не мешают развиваться команде. Также он пожелал удачи полузащитнику Павлу Мамаеву, который находится под арестом в СИЗО до 8 февраля.

– В этом году "Краснодар" потерял одного из лучших защитников, одного из лучших форвардов и одного из лучших полузащитников. Как вам удается оставаться на плаву?

– Если ваша игра постоянно улучшается, то на потери команда не обращает внимания. К тому же, у нас есть подпитка из молодежной команды.

– При этом Сулейманов и Игнатьев не были даже номинированы на приз лучшему молодому игроку года. Что они должны были сделать, чтобы попасть в число претендентов?

– Им нужно меньше думать о всяких номинациях, премиях и тому подобном. Футболисту следует только слушать тренера и делать так, как он говорит. Тогда карьера будет успешной.

– Одна из потерь команды – Павел Мамаев. Его оставили в СИЗО еще на два месяца. Не слишком жестко?

– У меня слишком мало информации об этом, следователям виднее. Мне его, конечно, жаль. Никому от этого не хорошо. Он проводит ужасное время в тюрьме, и я могу ему только пожелать лучшего. Чтобы ему было хорошо, насколько это возможно. (Гоша Чернов)

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