Виктор Гончаренко: "Кучаев и Хосонов сидят на трибуне. Но найдется куча оправданий, чтобы Карасев дальше судил"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2) признал, что ошибся, не заменив полузащитника Хетага Хосонова, который был удален с поля на 49-й минуте. Специалист не сомневается, что армейцы смогли бы одержать победу, если бы играли в полном составе.

– Когда Акинфеев отразил пенальти, то казалось, что мы доведем матч до победы. Но нам не удалось разобраться с ситуацией после ввода мяча из аута, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Очень эмоциональная встреча, такие сжигают нервы тренеров. Если бы не удаление, то мы бы выиграли. Но имеем то, что имеем.

Заменить Хосонова в перерыве? Нужно признать, что это – моя ошибка. Я мог догадаться, что рефери будет себя так вести. Кучаев и Хосонов сидят на трибуне, когда от нас требуют развивать молодежь и набирать очки. Думаю, найдут кучу оправданий, чтобы арбитр судил дальше.

Если главный судья показывает, что фола нет, а лайнсмен подсказывает, то возмущению нет предела. Хотя они стоят практически в одном положении.