Виктор Гончаренко: "Кучаев и Хосонов сидят на трибуне. Но найдется куча оправданий, чтобы Карасев дальше судил"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2) признал, что ошибся, не заменив полузащитника Хетага Хосонова, который был удален с поля на 49-й минуте. Специалист не сомневается, что армейцы смогли бы одержать победу, если бы играли в полном составе.
– Когда Акинфеев отразил пенальти, то казалось, что мы доведем матч до победы. Но нам не удалось разобраться с ситуацией после ввода мяча из аута, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Очень эмоциональная встреча, такие сжигают нервы тренеров. Если бы не удаление, то мы бы выиграли. Но имеем то, что имеем.
Заменить Хосонова в перерыве? Нужно признать, что это – моя ошибка. Я мог догадаться, что рефери будет себя так вести. Кучаев и Хосонов сидят на трибуне, когда от нас требуют развивать молодежь и набирать очки. Думаю, найдут кучу оправданий, чтобы арбитр судил дальше.
Если главный судья показывает, что фола нет, а лайнсмен подсказывает, то возмущению нет предела. Хотя они стоят практически в одном положении.
кедрнедр1994
Неудивлен таким поведением игроков цска вспомните игру с зенитом как они с первых минут бросились на судью особо выделялся верблюм или блюмбум короче поняли кто
19:19
Никто62
Гончаренко как же тебе не стыдно.Поучись у Семина!
19:19
горнолыжник из Горно-Алтайска
bogisoff согласен на все 100 %
19:15
Soulles
bogisoff Не являюсь заинтересованной стороной, но смотрел матч. Мой вердикт - я согласен с Гончаренко, судья матч провалил. Судья должен был удалять еще 2 игроков ЦСКА вкупе с самим Гончаренко. Игроков Цска за: 1) удар локтем в челюсть - Верблум. 2) Фол последней надежды - Васин. Ну а самого Гончаренко надо было удалить за то, что набросился на судью (четвертого) и выбежал на поле... Мне вот интересно, каким в ЦСКА озвирином кормят в столовой, что они все бросаются на людей? НЕКРАСИВО и НЕЭТИЧНО, товарищи.-----+10050000000.
19:14
Sher-Khan
Да слов нет, о Гончаренко был лучшего мнения.
19:12
Братчанин
Гончаренко - это пародия на тренера.
19:11
bogisoff
Не являюсь заинтересованной стороной, но смотрел матч. Мой вердикт - я согласен с Гончаренко, судья матч провалил. Судья должен был удалять еще 2 игроков ЦСКА вкупе с самим Гончаренко. Игроков Цска за: 1) удар локтем в челюсть - Верблум. 2) Фол последней надежды - Васин. Ну а самого Гончаренко надо было удалить за то, что набросился на судью (четвертого) и выбежал на поле... Мне вот интересно, каким в ЦСКА озвирином кормят в столовой, что они все бросаются на людей? НЕКРАСИВО и НЕЭТИЧНО, товарищи.
19:06
pfr46
1949: Раз везенье, два везенье, но позвольте - когда же уменье? (с) А.В.Суворов.
19:02
klipsch
Согласен с Гончаренко по поводу судейства, ЦСКА должен был заканчивать матч в восьмером. И это на совести арбитра
19:00
1949
Вообще то нужно было удалять Вер б л я д ь, Васина да и самого Гончаренко. И ещё раз убедился что эта команда Локо не будет ЧР. Когда нужно было во что бы то не стало побеждать и есть возможность для этого, еле еле уходит от поражения. А Лошакам просто напросто очень везёт в последнее время.
18:58
Kostromich44
Порядок у нас будет только тогда когда этого захочет руководство. Идет матч (2й тайм) - слышны взрывы петард - судья игру останавливать даже не думает! Поэтому наши болельщики и ведут так себя на международных матчах, поэтому и "огребаем" потом дисциплинарных санкций. После матчей надо, как и в Англии, рассматривать спорные ситуации (карточки/удаления - как показанные, так и нет; а также поведение игроков и их реакцию на решения судьи). Тогда и вернблумы не будут себя так вести, и молодежь, не видя примеров поведения таких вернблумов, вполне возможно, будет играть менее грязно. Гончаренко в послематчевом интервью в открытую "наезжает" на судью (хотя по идее благодарить должен - за неудаление Вернблума и, возможно, Васина), а как он себя вел во время матча? Семин тоже сильно не отстал во время матча - толкнул игрока ЦСКА. Конечно, при этом и игроки ругались-матерились как сапожники. Понятно, что разборы надо проводить не по результатам одного конкретного матча - аналогичному разбору надо подвергать все матчи - и не только РФПЛ. А начинать надо - это давно уже назрело.
18:57
bogisoff
И поведение Игроя Акинфеева... - коснулся мяча после удара по воротам - и типа не косался... хотя на повторе все отлично видно... вообще не красит нифига такое поведение.... Какой пример детям? Врать на поле?
18:55
bogisoff
"Если главный судья показывает, что фола нет, а лайнсмен подсказывает, то возмущению нет предела. Хотя они стоят практически в одном положении." Что это за бред? Они не были в одном положении. Карасев был вообще с другой стороны и не видел, момент удара со стороны Верблума (а удар-то таки был...). Да и зачем тогда помощники арбитра, если не для таких ситуаций... Гончаренко откровенно гонит. Надо бы ему откровенно говоря извиниться перед Карасевым, потому что он не прав. Спокойно посмотреть повтор и увидеть умышленный удар Верблума сопернику в челюсть локтем. Вообще, я не симпатизировал ни одной из команд, но очень удивлен самообладанием судьи. Потому что в любой другой лиге, Верблума и других игроков ЦСКА - уже давно бы окатили россыпью из желтых карточек, ведь там четко - орешь на судью - получи горчичник, а игроки ЦСКА не только орали, - они бросались, как бешанные.
18:54
ЗЮК
Карась назначал удары от ворот,вместо угловых,не удалил Вернблума.Гончаренко прав.
18:52
Ралпачан Фляйшманъ
а секта то как воет)) Понтус для ромбиков как святая вода - аж желчью по экрану растекаются, болезные)) больнее, чем дырка в воротах в матче с Севильей)
18:52
Ралпачан Фляйшманъ
ударил шпального в грудь в борьбе - тот схватился за лицо)) когда в такой же ситуации коломотивный поляк тоже двинуд локтем - все тутошние эксперды молчали, как обиженные)) а так то да - удаляя 19-летних пацанов ради сытой жирной морды Мыхалика и сбитого летчика Ткачева, судейский корпус явно способствует росту российского футбола))
18:51
werder63
Да, Карасев ошибся! Не удалил Верблюда и Васина за фол последней надежды))) Цска опять унизили, Витек?)))
18:51
nazarfas
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
18:50
Mamoru
Ого. Скажи спасибо, что Вернблума не удалил.
18:46