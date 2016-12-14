Виктор Гончаренко: "Чемпионский титул ЦСКА никому пока не отдал"

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у бывшего наставника красно-синих Леонида Слуцкого не может быть кризисов или застоя. По мнению 39-летнего белорусского специалиста, одновременная работа в клубе и в сборной – это неверная и непродуктивная практика. Напомним, что Слуцкий почти год совмещал работу в ЦСКА и в сборной России, которую он вывел на Euro-2016, где россияне не смогли выйти из группы.

– Как думаете, сейчас вы сменили Слуцкого в пору его творческого кризиса?

– Надо близко знать Леонида Викторовича, чтобы понимать: у этого человека не может быть кризисов или застоя. Он удивительно разносторонен и очень многим увлечен. Занимается боксом, любит кино, завзятый театрал, досконально знающий сцену и кулисы изнутри. Просто он решил, что пора взглянуть на себя в профессии со стороны. Ведь семь лет работы с одним клубом – это критически много.

– Да и результаты затормозились...

– А в чем это выражается? Чемпионский титул ЦСКА никому пока не отдал. Хотя и неверно считать, будто есть тренеры, которые всем уже все доказали. Это вызывает улыбку. Доказательств от тренера ждут каждую неделю. Но думаю, что в отношении Слуцкого многие по странным причинам впали в критиканство. Может, толчком послужила неудача сборной на чемпионате Европы.

– Как вы восприняли ту идею тренерского совместительства?

– Вопрос щепетильный. На мой взгляд, практика эта неверная, непродуктивная. Все давно уже понабивали здесь шишек и от нее отказались. Клуб и сборная – два больших проекта. Занимаясь обоими сразу, тренер попросту сгорает.

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