23:48 14 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Чемпионский титул ЦСКА никому пока не отдал"

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Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у бывшего наставника красно-синих Леонида Слуцкого не может быть кризисов или застоя. По мнению 39-летнего белорусского специалиста, одновременная работа в клубе и в сборной – это неверная и непродуктивная практика. Напомним, что Слуцкий почти год совмещал работу в ЦСКА и в сборной России, которую он вывел на Euro-2016, где россияне не смогли выйти из группы.

 
Виктор ГОНЧАРЕНКО и Александр ГОЛОВИН.Нео-Слуцкий. Что сделает Гончаренко с ЦСКА?

– Как думаете, сейчас вы сменили Слуцкого в пору его творческого кризиса?

– Надо близко знать Леонида Викторовича, чтобы понимать: у этого человека не может быть кризисов или застоя. Он удивительно разносторонен и очень многим увлечен. Занимается боксом, любит кино, завзятый театрал, досконально знающий сцену и кулисы изнутри. Просто он решил, что пора взглянуть на себя в профессии со стороны. Ведь семь лет работы с одним клубом – это критически много.

– Да и результаты затормозились...

– А в чем это выражается? Чемпионский титул ЦСКА никому пока не отдал. Хотя и неверно считать, будто есть тренеры, которые всем уже все доказали. Это вызывает улыбку. Доказательств от тренера ждут каждую неделю. Но думаю, что в отношении Слуцкого многие по странным причинам впали в критиканство. Может, толчком послужила неудача сборной на чемпионате Европы.

– Как вы восприняли ту идею тренерского совместительства?

– Вопрос щепетильный. На мой взгляд, практика эта неверная, непродуктивная. Все давно уже понабивали здесь шишек и от нее отказались. Клуб и сборная – два больших проекта. Занимаясь обоими сразу, тренер попросту сгорает.

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http://www.pressball.by/articles/football/interview/96871

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

пока, пока, покааааачивая...

00:48

PallMall

Мало ли что он говорит, главное, что его команды хорошо играют.

00:31

saiga

Гл. тренер клуба ЦСКА не имеет права говорить - пока не отдали чемпионский титул. Уверенный в команде и в себе тренер сказал бы - ни кому свой чемпионский титул не отдадим. Го(а?)нчаренко это застой в развитии команды, он везде подчеркивает свою соосьность со Слуцким, а для ЦСКА нужны люди со свежими идеями и взглядами и, поэтому, считаю, что лучше для всех было бы назначение Кононова. А в команду к нему Семака и Гришина.

00:29

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