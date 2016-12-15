Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "Прессболу" рассказал о своих руководителях в армейском клубе. Также 39-летний белорусский специалист предположил, что может снова дать флеш-интервью по ходу матча.

– "Распробовали" вы новых руководителей, с которыми предстоит сотрудничать?

– Евгений Гинер – человек с сильной харизмой. Он умеет философски рассуждать на любые темы, привести примеры из жизни, чтобы обосновать решение. Может дать добрый совет. Он всем видом демонстрирует полное доверие, дает понять: все теперь зависит только от тебя. С Романом Бабаевым легко решаются повседневные оперативные вопросы управления. А самое плотное рабочее общение будет с Олегом Яровинским.

– В ЦСКА возможны ваши уфимские имиджевые фишки вроде флеш-интервью по ходу матча, микрофона в петличке?

– Думаю, шансов немного. Для таких поступков нужна хорошая уверенность в себе. Хотя репортер Моссаковский подошел во время той трансляции без предварительной договоренности. Если бы он заранее предложил, я наверняка отказался бы. А так раздумывать было некогда. Сказал то, о чем думал и что видел на поле. Все нормально. Допускаю, что такое может повториться.