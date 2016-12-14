Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул: у него и бывшего наставника армейцев Леонида Слуцкого во многом совпадают взгляды на разные футбольные процессы. По словам 39-летнего белорусского специалиста, работа в штабе Слуцкого была для него возможностью на многое взглянуть со стороны.

– Как понимать красивый пассаж из вашего "инаугурационного" интервью пресс-службе клуба: не нужно революций, необходимо просто взглянуть на команду ЦСКА с другой стороны?

– Здесь нет никакой дипломатии. Все действительно так. В команде устоявшийся коллектив, который долго проработал с одним тренером. Семь лет Леонида Викторовича в ЦСКА – это уникальный случай. Дольше на одном месте в теперешнем футболе держится, кажется, только Венгер. Игроки ко многому приучены и привыкли. А посмотреть со стороны – это значит кому-то поменять позиции, возможно, поправить игровую схему. Может быть, зная, как работал коллега, внести некоторые изменения в тренировочный процесс, скорректировать требования в атаке и обороне.

– Сегодня все это выглядит как редкий и немного трогательный пример тренерской преемственности. Если конкретизировать, что роднит вас со Слуцким в футбольном смысле?

– С тех пор как нас познакомил Юра Жевнов, прошло много лет. У нас во многом совпадают взгляды на разные футбольные процессы: от построения обороны или атаки до развития футбола в России вообще. Разумеется, бывают и споры. Но в целом мы единомышленники. У нас нет расхождений, например, в представлениях, что делать команде, когда мяч между линиями, как использовать каждого футболиста с учетом его сильных или слабых качеств в угоду результату. А еще важно, что мы не способны друг друга подвести. Скажем, когда поступило предложение от "Уфы", сразу позвонил Леониду Викторовичу и начал с того, что как-то неуютно себя чувствую. Он меня по-простецки прервал и снял напряжение: мне не важно, как ты себя чувствуешь, главное, что хорошо себя чувствую я...

– А что может вас разобщить?

– Это, наверное, понятно. Желание работать самостоятельно.

– Как в таком случае вам давалась роль помощника Слуцкого в ЦСКА? В чем она вообще состояла при таком представительном штабе?

– Вопрос сродни ироничным эсэмэскам, которые я начал получать сразу после первого прихода в армейский клуб. Хотя для меня это была полезная возможность на многое взглянуть шире, со стороны: и в управлении коллективом, и в организации занятий по теории, и в обучении тактике. Все пошло в копилку опыта. Абсолютно не жалею, что сделал тот шаг. Что касается моей роли, то я пополнил отнюдь не самый многочисленный в премьер-лиге штаб. Нам было далеко до "Рубина", где трудятся, кажется, девять тренеров. Моей главной работой было изучение предстоящих соперников, готовить о них теоретические выкладки и видеоматериал.