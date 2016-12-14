Виктор Гончаренко: "Месяц назад Слуцкий заверил, что намерен уйти из ЦСКА"

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "Прессболу" подчеркнул: и он, и генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов были уверены, что пункт в контракте наставника о возвращении в армейскую команду не будет реализован. До уфимской команды 39-летний белорусский специалист работал в тренерском штабе красно-синих у Леонида Слуцкого.

– Если не секрет, кто автор идеи заложить в ваш контракт с "Уфой" опцию беспрепятственного ухода в ЦСКА, коли армейцы того потребуют?

– Автора не назову. А первым озвучил ее спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский. Когда генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов при оформлении контракта предложил включить туда пункт о моем возвращении в ЦСКА в недельный срок при запросе оттуда, мы даже не стали это подробно обсуждать. Честно говоря, оба пребывали в уверенности, что до реализации пункта дело не дойдет.

– А как и когда вы узнали, что столь судьбоносная опция активирована?

– Опять же от Яровинского. Он позвонил примерно месяц назад и рассказал о возможных переменах. Моим первым шагом был звонок Слуцкому. Мы встретились, и Леонид Викторович сразу заверил, что в любом случае намерен уйти из клуба, посоветовал мне отбросить все чувства неудобства и принимать это предложение. Был определен день переговоров с руководителями ЦСКА Евгением Гинером и Романом Бабаевым. Мы оговорили с ними принципиальные технические вопросы. А затем началось предметное обсуждение условий контракта. При этом клубы договорились не объявлять о моем переходе до завершения осенней части сезона, чтобы не будоражить команды. Это решение было абсолютно верным. Хотя было понятно, что слухи поползут и от них не скроешься. Но со своей стороны я корректно исполнил все, что обещал.