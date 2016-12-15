Виктор Гончаренко: "Для кого-то моя репутация и сомнительна"

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "Прессболу" заявил: девиз "не ври – и не запутаешься" – универсален. По словам 39-летнего белорусского специалиста, если вопрос принципиален, то надо оставаться абсолютно непреклонным. Гончаренко подчеркнул, что сейчас критика со стороны значит для него все меньше.

– Где сложнее всего было следовать вашему красивому девизу "Не ври – и не запутаешься"?

– Не хочу поднимать темы, которые уже улеглись. А вообще это правило универсально. Хотя и ложь может быть разной. Иногда она во благо. Скажем, могу схитрить по мелочам в общении со своим Артемом, чтобы он старательнее учился или тренировался. Но когда вопрос принципиален, надо оставаться непреклонным абсолютно.

– Вас не напрягают стерильно безупречная репутация и позитивное отношение болельщиков и журналистов? Этому, пожалуй, все труднее соответствовать.

– Здесь не все так однозначно. Знаю точно, что разные люди смотрят на меня по-разному. Для кого-то моя репутация и сомнительна. Но все мы меняемся с возрастом. И сейчас критика со стороны значит для меня все меньше. Вблизи хватает людей, советы и мнения которых для меня важны. Но я уже давно не читаю никаких форумов. А новостные сайты, в том числе политические, отнимают у меня не больше двадцати минут в день. И если глазом цепляю в комментариях что-то о себе, это не вызывает никакого интереса. Мне очень понравилась мысль, кажется, из "Трех товарищей" Ремарка. Она о том, что люди стареют из-за неумения забывать. Надо стирать из памяти пустое, чтобы быть здоровее и дольше жить.

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