Вандерсон: "Ждем, чтобы Смолов скорее вернулся в строй"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон после победы над "Локомотивом" (2:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что поединок был непростым. Также хавбек отметил, что команда надеется на скорейшее возвращение в строй нападающего Федора Смолова.

- Матч изначально был тяжелый. Что удалось изменить, переломить?

- Мы изначально знали, что он будет сложный и важный в плане положения в таблице, что мы должны были победить, потому что это очень важно для борьбы за места в Лиге Европы. Плюс тренер в перерыве сказал, что нужно бороться, и мы выполнили его установку. Смолов? Безусловно, это очень важный для нас игрок, он большой профессионал. Я стараюсь выполнять работу полностью, забил гол. Мы ждем, чтобы он скорее восстановился, у нас очень важные матчи впереди, надеемся, что он будет в строю.

- Расскажите, что произошло в моменте, когда вы обыграли Пейчиновича и забили?

- Я не очень помню этот момент, все произошло очень быстро. Пробросил мяч и ударил в противоположный угол. Но самое главное не это, а то, что мы бились как команда, до конца, и выиграли.

- Насколько физически было сегодня тяжело?

- Конечно, очень сложно, времени для восстановления почти нет, но это неважно. Наша цель - следующий матч с "Сельтой", мы должны ее пройти и в чемпионате также бороться до конца. Очень тяжелая таблица, тяжелые матчи, все борются.

- "Краснодар" в первом круге проиграл, это имело значение для вас в сегодняшнем матче?

- Каждый поединок очень важен, мы сегодня просто настраивались на серьезного соперника, у которого очень много хороших игроков. Нужно побеждать в каждом матче.

- Интересно ли вам было бы сыграть сегодня против Ари, если бы он вышел?

- Да, но самое главное - мы победили. Может быть, в следующий раз удастся против него сыграть. (Андрей МУРНИК)