Тимур Журавель: "Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол"

Комментатор телеканала "Наш футбол" Тимур Журавель, который работал на матче 12-го тура чемпионата России "Урал" - "Терек" (1:4), специально для "СЭ" оценил игру в Екатеринбурге. Подводя итоги встречи в эфире, Журавель заметил: "Это был футбольный спектакль". Добавим, что в перерыве при счете 1:1 букмекеры серьезно изменили коэффициенты, отдав предпочтение гостям.

- Впечатление от встречи "Урал" - "Терек" грустное, - начал Журавель. - Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол - это факт. Почему? Возможно, у них закончились силы или они расстроились из-за ошибки вратаря. Мне было стыдно за то, что я видел в исполнении команды Скрипченко.

Почему получился автогол и вообще такой второй тайм - могу только предположить, что у старых грехов длинные тени. Мне редко приходилось видеть матчи, когда команда выглядела столь контрастно во втором тайме по сравнению с первым.

Я не заглядывал в букмекерские котировки по ходу матча. Смотрел в середине недели - они были абсолютно нормальными, рабочими. Если мы подозреваем что-то плохое, то спасти нас может только общественный резонанс. Давайте вместе его поднимать. Жаль, на руках у нас только ощущения. (Любовь КОНЯЕВА)

От 3,15 до 17,00. как скакали коэффициенты в матче "Урал" – "Терек"//

Трансляция матча "Урал" - "Терек"