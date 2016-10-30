16:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тимур Журавель: "Терек" просит меня отстранить? Не могу прокомментировать ситуацию"

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Комментатор Тимур Журавель отказался комментировать требование "Терека" отстранить его от работы на матчах чемпионата России. Ранее генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров заявил, что клуб готовит официальное письмо с просьбой запретить Журавелю комментировать игры премьер-лиги, отметив его предвзятость.

– Я никак не могу прокомментировать данную ситуацию, – сказал Журавель.

Подводя итоги матча 12-го тура премьер-лиги "Урал""Терек" (1:4) в эфире, Журавель заметил: "Это был настоящий футбольный спектакль". Позднее он в интервью "СЭ" признался, что у него осталось грустное впечатление от этой встречи. Добавим, что в перерыве при счете 1:1 букмекеры серьезно изменили коэффициенты, отдав предпочтение гостям. (Любовь КОНЯЕВА)

Тимур Журавель: "Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол" //
"Терек" попросит отстранить Журавеля от работы на матчах чемпионата России

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Петя

Тереку всегда что-то не так! А может надо в себе разобраться, идут практически в лидерах и всё на кого-то обижаются!

17:09

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