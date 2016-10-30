Тимур Журавель: "Терек" просит меня отстранить? Не могу прокомментировать ситуацию"

Комментатор Тимур Журавель отказался комментировать требование "Терека" отстранить его от работы на матчах чемпионата России. Ранее генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров заявил, что клуб готовит официальное письмо с просьбой запретить Журавелю комментировать игры премьер-лиги, отметив его предвзятость.

– Я никак не могу прокомментировать данную ситуацию, – сказал Журавель.

Подводя итоги матча 12-го тура премьер-лиги "Урал" – "Терек" (1:4) в эфире, Журавель заметил: "Это был настоящий футбольный спектакль". Позднее он в интервью "СЭ" признался, что у него осталось грустное впечатление от этой встречи. Добавим, что в перерыве при счете 1:1 букмекеры серьезно изменили коэффициенты, отдав предпочтение гостям. (Любовь КОНЯЕВА)

Тимур Журавель: "Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол" //

"Терек" попросит отстранить Журавеля от работы на матчах чемпионата России