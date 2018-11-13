"Спартак", вперед!" Трек болельщиков о Рианчо и команде

Болельщики "Спартака" записали трек, содержащий нарезку из высказываний бывшего тренера красно-белых Рауля Рианчо, пресс-атташе клуба Леонида Трахтенберга, а также различных игроков москвичей. В частности, в песне упоминается фраза, которую испанский специалист сказал на русском языке: "Вперед, "Спартак!".

К треку прилагается шуточное видео, содержащее кадры с тренировок и пресс-конференций красно-белых.

Отметим, в понедельник главным тренером "Спартака" стал Олег Кононов. Красно-белые после 14 туров занимают 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 19 очков.

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