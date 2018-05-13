19:50 | Футбол — РФПЛ

Роман Бабаев: "Вернблум сообщил о решении уйти со слезами на глазах"

Понтус ВЕРНБЛУМ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Понтус ВЕРНБЛУМ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не смог продлить контракт с полузащитником Понтусом Вернблумом не из-за того, что 31-летний швед выдвигал завышенные финансовые условия по новому соглашению. По словам представителя руководства армейского клуба, хавбек, часть сезона-2017/18 выступавший на позиции нападающего, сделал выбор в пользу семьи.

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- Это решение было очень сложным, - цитирует "Р-Спорт" Бабаева. - Почти год мы общались и никак не могли прийти к окончательному решению, но сейчас уже можно этого не скрывать. Клуб был заинтересован, от Понтуса многое зависело, и три дня назад была итоговая встреча, на которой Понтус со слезами на глазах сообщил о своем решение. Официально могу заявить, что это никак не связано с какими-то финансовыми условиями, это решение – приоритет в пользу семьи, в пользу семейного благополучия. Он решил, что пора что-то менять, чтобы было комфортно семье, детям.

Мы очень сожалеем, но это жизнь, это футбол и не в первый раз уходят лидеры, но всегда получалось найти замену. Думаю, что и в этот раз нам удастся это сделать. Понтусу можно сказать только слова благодарности, трудно переоценить, что он сделал для команды: он настоящий боец, настоящий армеец, и это решение ему давалось очень тяжело.

Напомним, Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка России. В сезоне-2017/18 швед принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав 7 голевых передач.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180513/1136846435.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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..I..

Вернблум, спасибо за игры в составе ЦСКА!!!! Понтус, один из главных лидеров команды, никогда не подводил, еще раз спасибо за игры!!!

21:19

ravilius777

Понтус, Мы Тебя Любим и Не забудем!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:05

ValeraK

Валера, верим!

20:28

баламошка

Один из главных психопатов российского футбола. Главный, наверное. Я похожих и не видел. У него по сумбурной дикой мимике понятно, что он очень неадекватный дяденька)

20:23

ArtTim

Его жена скорее всего в пользу Зенита решила !

20:22

Albertozi

Жены за футболистов решают все

20:19

rusfed 2.0

Имхо, один из двух MVP клуба в последние годы

20:05

Andrewxyz

Tomai10, лошара ты конченая

20:04

Mark Krass

Спасибо Понтусу за шесть лет в красно-синей майке. Отработал на совесть, все шесть лет. Дурака не валял, никого не сломал, если и рубил, то не из подтишка, а кость в кость, по взрослому)).Последний сезон в качестве нападающего вообще изумителен.)) Удачи на новом поприще!

20:03

Tomai10

пошел он...

19:56

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