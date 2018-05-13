Понтус Вернблум: "Решение покинуть ЦСКА было одним из самых сложных в моей карьере"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поблагодарил болельщиков команды после новости о его уходе. Московские армейцы в матче 30-го тура чемпионата России обыграли "Анжи" (2:1) и завершили сезон на втором месте.
- Решение покинуть ЦСКА было одним из самых сложных в моей жизни, - написал швед в Инстаграме. - Я хочу поблагодарить каждого болельщика, каждого партнера по команде, каждого работника клуба и всех в ЦСКА. Вы навсегда заняли особое место в моем сердце. Я очень рад тому, чего мы достигли вместе. Так много воспоминаний, так много трофеев.
31-летний хавбек выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, а также завоевал Кубок России.
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http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
aleksart-spb
на одного костолома меньше ! скатертью дорога!
19:30
маленький пони
очень очень жаль!! спасибо тебе шведский братик, мы будем помнить тебя с добротой и любовью.! удачи!!
19:07
Бу-га-га!
Пичалька...
19:00
Курт Лямке
Серьезная потеря...
18:47
Albertozi
Жаль жаль жаль!Железный швед мог еще принести много пользы!
18:41