Понтус Вернблум: "Решение покинуть ЦСКА было одним из самых сложных в моей карьере"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поблагодарил болельщиков команды после новости о его уходе. Московские армейцы в матче 30-го тура чемпионата России обыграли "Анжи" (2:1) и завершили сезон на втором месте.

- Решение покинуть ЦСКА было одним из самых сложных в моей жизни, - написал швед в Инстаграме. - Я хочу поблагодарить каждого болельщика, каждого партнера по команде, каждого работника клуба и всех в ЦСКА. Вы навсегда заняли особое место в моем сердце. Я очень рад тому, чего мы достигли вместе. Так много воспоминаний, так много трофеев.

31-летний хавбек выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, а также завоевал Кубок России.

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