Рифан Жемалетдинов: "Цель "Рубина" - еврокубки"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с "Динамо" подчеркнул, что команде необходимо улучшить реализацию голевых моментов. Форвард надеется на победу казанцев.

– Какое настроение в команде после победы в Ростове? - вопрос Жемалетдинову.

– В команде всегда было все хорошо. Готовимся к "Динамо", как к остальным соперникам.

- Почему у "Рубина" так мало моментов?

– Всегда тяжело вскрывать оборону с пятью защитниками. Но нам надо прибавить в реализации. "Динамо" хорошая команда, с хорошими игроками. Будет бой, и надеюсь на победу. Цели мы не меняли - это еврокубки. На меньшее мы не согласны. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, что матч "Рубин" - "Динамо" состоится 21 октября, начало игры - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.