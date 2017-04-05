РФПЛ хочет временно сократить количество команд для повышения общего уровня турнира

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин подчеркнул, что лига планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.
На конференции Российского футбольного союза (РФС), которая пройдет 8 апреля, будет рассмотрена "Стратегия-2030", которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен, в том числе, вопрос количества команд в лиге.
– Мы в "Стратегии" говорили о том, что готовы даже не то чтобы расширить премьер-лигу, а, наоборот, сократить число команд. Сокращение премьер-лиги – это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги, – приводит ТАСС слова Прядкина. – Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться – к примеру, до 14 команд. Это как один из вариантов.
Клубы должны обладать соответствующей базой, быть финансово стабильными, иметь соответствующую детскую академию. Клубы не должны быть "одноразовыми". Учитывая эти показатели, расширение премьер-лиги сейчас невозможно.
Клубы должны давать четкие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться. Тут есть много различных вариантов действия. Один из них – это как раз возможное сокращение лиги. Расширять ее сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает.
Напомним, что соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами.
"Не футбол, а борьба кошельков".
Кто против высоких зарплат в РФПЛ – от Карпина до Газзаева //
Российский футбол: денег нет, но вы держитесь //
Деньги и страх. Что мотивирует русского футболиста //
А давайте сыграем квадратным мячом //
Потолок зарплат. "Идея хорошая, но соблюдаться не будет!"//
РФПЛ планирует ввести потолок зарплат для молодых игроков
L Osokin
При чем здесь Спартак? Вы кретины что ли?
11:48
kwazar312
опять чиновничьи бредни,говорить они любят,а вот отвечать за свои реформы-найдем козлика отпущения...Самое главное для чиновника-чтобы кресло под ним не закачалось...В СССР даже по 22 команды играли,и ничего,все было хорошо,просто там воровали меньше,да и отвечали за непорядки...
11:47
US)46
Думаю в нынешнем виде футбол в России вообще не нужен! Имею ввиду проф. футбол. 95% населения он не нужен. Надо из новых стадионов сделать бассейны, а лучше рынки и барахолки, проводить там всякого рода лазерные и прочие шоу. А футбол можно смотреть и европейский. А если магнаты захотят (как Галицкий) на свои клубы открывать, то пусть будут, когда наберется штук 10-ть таких, можно постепенно и возрождать футбольное хозяйство. А пока оптимально чтобы футбол оставался на любительском уровне, КФК и на уровне футбольных школ и академий.
11:46
L Osokin
В Англии, которая размером с Тверскую область, 8 дивизионов. 1000 команд. У всех есть шанс в кубке Англии забраться повыше. Посмртреть на грандов или крепких середняков. А у нас и 100 клубов не наберется. И не во всех субъектах есть футбол. Достали они меня. Все.
11:44
ess78
Запретить футбол в стране полностью,т.к это полный негатив.Спасибо товарищу мутко.Еще спасибо за хорошее настроение псевдонародному спаму.Их позор в Европе стал уже привычным делом.Их предлагаю перевести играть на Кипр.Пусть с АЕКом научатся играть для начала.
11:42
ole-mer
ПОВАР начинаем . сезон 2017-2018 . Премьер лига 14 команд: 1-4 МОСКВА (СПАРТАК, ЦСКА, ЛОКОМОТИВ, ДИНАМО). 5-6 ПИТЕР (ЗЕНИТ и ТОСНО) 7. КРАСНОДАР 8. КАЗАНЬ 9. РОСТОВ 10. ГРОЗНЫЙ 11. ПЕРМЬ 12. УФА и еще два вакантных места (ТУЛА, САМАРА например).
11:42
L Osokin
Та давайте как в Шотландии. Сколько у них команд? 8? Они и в еврокубки пепестали попадать. Самое то. Никаких лишних матчей в Европе. Или как в КХЛ. Пусть вообще обмена между лигами не будет. Спортивный принцип в топку. У кого деньги, те пусть и играют в футбол. И наплевать на то, что Зенит и Шинник ращные веомчины не потому, что Зенит сам зарабатывает, а потому, что в Зенит бабки рекой вливают.
11:40
П_о_в_а_р
ole-mer ПОВАР 8 и 18 разные вещи. ---------------------------- Да где 8, там и 18... Что одно разумность, что другое. И о каких Томсках, Оренбургах и... Пермях (???))) ты вообще говоришь? Число клубов же разумно сократили. Краснодар, Питер, Казань и Москва - вот и вся география. Красота и разумность. А эти пускай там всякие в ФНЛиях чалятся, ибо нефиг быть таким финансово нестабильным.
11:38
КирпичИнвест
Это госпрограмма или как? Таки дайте налоговые льготы бизнесу, у которого команды в ПЛ, и отмените лимит - бабки потекут.
11:35
ole-mer
ПОВАР 8 и 18 разные вещи. Играть в июле-октябре в Томске, в Перми, Оренбурге.... Пусть 6 домашних подряд. А октябре-декабре напрягать домашними матчами Краснодар, Ростов, Махачкалу, Грозный.
11:33
Монте-Кристо(Мститель) .
merniloskut ............... Мозги купи на рынке. Даже при нынешней цене на нефть в 50 долларов Резервный фонд тает. ФНБ - фикция, там половина денег уже украдена, одни долговые бумажки лежат, ничем не обеспеченные. А сланцевая нефть скоро зальет мир, хоть ОПЕК вообще добычу нефти прекратит. Поэтому цена нефти пойдет в долгосроке вниз, на юг. Плюс ОФЗ. Они опустошат Резервный фонд в начале 2018 года. Да и вообще перспективы у Эрефии, как у царской России в начале 20 века. НИКАКИЕ. Она обречена.
11:33
миха 108
можно 16 команд разбить на 2 дивизиона по 8 в каждой ,и будет у нас три лиги РФПЛ, высшая лига и ФНЛ,первые две играют в 4 круга
11:30
П_о_в_а_р
ole-mer ПОВАР в прошлом году сыграли 18 матчей. Можно в календарь напихать еще 8 --------------------------- да и 18 можно "запихать". Разумность жа. А можно и всю зиму играть, ибо тоже разумность и "в Европе же играют и ничего", например. И нафига все эти Амкары, Уралы и прочие Арсеналии... оставить клубов 6 и будет счастье. В европах же только Баврии, Барселоны и Реалы друг с дружкой гоняют, никаких тебе Дармштадтов, Борнмутов и прочих Осасун. И "напихаем" матчей по 80 в сезоне (в НХЛ же играют и ничего), пусть фигачат. Ибо разумность же.
11:26
ole-mer
ПОВАР в прошлом году сыграли 18 матчей. Можно в календарь напихать еще 8 или в крайнем случае 5, чтобы не раз в неделю играли, а через 3 на четвертый
11:19
serzheo
Маразм крепчал. Что это даст? Клубы из ФНЛ как правило вылетают после первого сезона в вышке, ибо другой уровень. Шансов на то, что мы увидим новые - Уфу, Амкар и так не много, решили сделать еще меньше?... В чем соль?
11:18
bond1951
12 команд само то
11:16
HAZELSAMARA
Почему же на 1-2 сезона? Можно лет на пять подсократить количество мусора в "вышке" (типа наших "Крыльев"). Предложил бы 14 команд с отменой стыковых матчей между РФПЛ и ФНЛ, но с межлигоым обменом "три на три". Мне кажется, что предложение с сокращением "вышки" вызвано возможностью возвращения сезона к системе "весна-осень" - ведь в таком случае потребуется проведение форсированного осеннего чемпионата по типу 1976 года.
11:14
Монте-Кристо(Мститель) .
Ха-ха... Кризис в Эрефии только начался. Нефть будет дешеветь дальше. Число команд придется сокращать почти ежегодно. В итоге останутся, если продолжат править страной питерские, 5-6 клубов. По-моему на Кипре и то больше играет в вышке.
11:12
Островзаячий
Berkut-7 Ну государству из бюджета легче кормить 14 клубов , конечно же, чем 16-то..это главная причина.-----В корень.Может быть установить лимит на бюджет клуба, причём долгосрочный, года три.Не давать бюджетникам залезать в долги как Томь,Владивосток и т.д.Контракты с игроками заключают долгосрочные, а обеспечения нет.Поэтому агенты сразу хотят комиссиионные. Хотя вспоминая Толстых это не провернуть.Безнадёга.
11:12
П_о_в_а_р
ole-mer Самый шикарный и разумный вариант. 14 команд. с конца июля по декабрь играют 26 матчей каждый с каждым. --------------------------------- Разумность поста зашкалила. ПлАчу в три ручья.
11:11
ole-mer
Самый шикарный и разумный вариант. 14 команд. с конца июля по декабрь играют 26 матчей каждый с каждым. Потом 7 лучших весной между собой разыгрывают золото и еврокубки и 7 худших выясняют кто вылетает. (12 матчей опять каждый с каждым). Итого Чемпинат России 38 матчей как в топовых европейских чемпионатах. Я всеми руками и ногами за! где подписаться?
11:09
Свинству Бой!
Это уже надо было сделать давно. Но до грядкина только теперь дошло, что ПЛ превращается в днище. Но особое внимание надо уделить именно ФНЛ и там сделать достойный турнир, чтобы в нем обкатывались молодые игроки, тогда и ПЛ будет лучше. А в ПЛ сделать турнир по типу длинного чемпа с делением после первой части на две группы. Тогда будет больше хороших игр и игроки будут прогрессировать. Про СДЮШ отдельная тема. Надо хоть как-то нынешних поднимать из руин. А то ведь Уасе придется до 50-ти в сбродной играть вместе с сыном и может даже внуком.....
11:00
Колючий Пушистик
СРОЧНО отменить лимит. Иначе денег на Дзюб останется только у пары команд.
10:59
sars882
не пьянки ради, здоровья для
10:51
Berkut-7
Ну государству из бюджета легче кормить 14 клубов , конечно же, чем 16-то..это главная причина.
10:50
artvital
Денег нет, но вы держитесь! Удачи вам и всего хорошего!!!
10:50
Долго наблюдал за идиотами на эт
Да чего уж там, оставить надо клубов 5 максимум, 4 из маасквы и кулюторную столицу, газпрём, лук-нефть, ржд, роснефть. И все будут рады, ведь нефть, газ и другие блага принадлежат мааскве и добывается все в пределах МКАД и всю расиюшку кормят они))))))
10:42