РФПЛ хочет временно сократить количество команд для повышения общего уровня турнира

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин подчеркнул, что лига планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.

На конференции Российского футбольного союза (РФС), которая пройдет 8 апреля, будет рассмотрена "Стратегия-2030", которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен, в том числе, вопрос количества команд в лиге.

– Мы в "Стратегии" говорили о том, что готовы даже не то чтобы расширить премьер-лигу, а, наоборот, сократить число команд. Сокращение премьер-лиги – это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги, – приводит ТАСС слова Прядкина. – Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться – к примеру, до 14 команд. Это как один из вариантов.

Клубы должны обладать соответствующей базой, быть финансово стабильными, иметь соответствующую детскую академию. Клубы не должны быть "одноразовыми". Учитывая эти показатели, расширение премьер-лиги сейчас невозможно.

Клубы должны давать четкие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться. Тут есть много различных вариантов действия. Один из них – это как раз возможное сокращение лиги. Расширять ее сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает.

Напомним, что соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами.

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