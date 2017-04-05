РФПЛ планирует ввести потолок зарплат для молодых игроков

РФПЛ планирует со следующего сезона ввести потолок зарплат для молодых игроков. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин. Вопрос потолка зарплат будет рассмотрен в рамках очередной конференции РФС, которая пройдет 8 апреля. На конференции будет рассмотрена "Стратегия-2030".

– Профессиональное сообщество российского футбола вышло с единой позицией – для начала мы хотим сделать потолок зарплат для молодых игроков, возраст мы пока определяем – или 21 год, или 23, – приводит ТАСС слова Прядкина. – Это предложение нашло поддержку в том числе и у клубов Российской футбольной премьер-лиги, и мы этот вопрос доведем до конца. Мы попробуем ввести этот потолок в премьер-лиге уже в следующем сезоне.

"Не футбол, а борьба кошельков".

Кто против высоких зарплат в РФПЛ - от Карпина до Газзаева //

Российский футбол: денег нет, но вы держитесь //

Деньги и страх. Что мотивирует русского футболиста //

А давайте сыграем квадратным мячом //

Потолок зарплат. "Идея хорошая, но соблюдаться не будет!"