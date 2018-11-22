Почему Мамаев не заплатил компенсацию Паку и Гайсину. Объясняет адвокат футболиста

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева сообщил "СЭ", что его клиент не выплачивал компенсацию чиновникам Минпромторга Денису Паку и Сергею Гайсину – по мнению защиты, футболист не имеет отношения к этому эпизоду уголовного дела.

Вчера Бушманов подтвердил нашему изданию подобную выплату еще одному пострадавшему – Виталию Соловчуку, водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство", оба заключены под стражу в московский СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

– Вы рассказали о выплате компенсации Соловчуку, последовал ли подобный шаг и в отношении Пака и Гайсина? – вопрос Бушманову.

– Мамаев не причастен к этому эпизоду, поэтому нет, не выплачивал.

– Но Павлу предъявлено обвинение по нему.

– Мы обжалуем обвинение в избиении Пака и Гайсина. Оно, на наш взгляд, подлежит полному исключению – как надуманное и необоснованное.

– Один раз уже был отклонен ваш запрос на изменение меры пресечения Мамаеву с заключения под стражу на освобождение под залог. Как обстоят дела сейчас?

– Суд отказал в принятии к рассмотрению ходатайства о залоге и жалобы на этот отказ, хотя это прямо противоречит закону.

– Есть ли возможность обратиться в более высокие инстанции?

– Предусмотренными законом методами очень сложно противостоять откровенному беззаконию, которое происходит в этом деле. Но это не основание опускать руки и бездействовать. Мы сделаем все необходимое для защиты Мамаева в рамках закона. (Иван Торопцев)