Олег Кузьмин: "Я не ухожу из "Рубина", у меня действующий контракт"

37-летний защитник Олег Кузьмин не намерен покидать "Рубин", о чем накануне подумали болельщики после загадочного пост футболиста в Инстаграме, где он разместил эмодзи с открытой ладошкой (прощание) на фоне эмблемы казанского клуба.

– Все уже обзвонились. Не знаю, почему такая реакция. Я не планирую покидать "Рубин", у меня действующий контракт, – сказал Кузьмин.

В прошедшем чемпионате России защитник провел 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Кузьмин перешел в "Рубин" в 2010 году из "Локомотива". В составе казанской команды он провел в общей сложности 203 игры и забил 7 голов, став обладателем Кубка (2011/12) и Суперкубка России (2012).

С 2015 по 2016 год Кузьмин выступал за сборную России, забив победный мяч во встрече с Черногорией (2:0), который гарантировал команде выход на чемпионат Европы-2016.

Ранее "Рубин" покинули 37-летний вратарь Сергей Рыжиков и 38-летний полузащитник Гекдениз Карадениз. (Андрей СИЗЯКИН)