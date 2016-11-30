19:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Кононов: "Лимит - зло. В "Краснодаре" некоторые точно знали, что я их выпущу"

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Экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов раскритиковал лимит на легионеров в российском футболе. 50-летний специалист выступает сегодня на встрече в Международной школе спортивного менеджмента МИРБИС.

– Лимит на легионеров убивает конкуренцию, – сказал Кононов. – В "Краснодаре" некоторые точно знали, что я их выпущу. И мне некуда было деваться, это очень мешает управлению игрой. А значит, влияет и на результат. Мы говорим о том, что нужно давать практику своим ребятам. Но если мастерство не заложено в них с юношеских лет, то никакой лимит не поможет. Им может помочь только конкуренция. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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