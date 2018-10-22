22:03 | Футбол — РПЛ

Наиль Измайлов: "Желаю Каррере новых свершений в дальнейшей карьере!"

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Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов в своем телеграм-канале прокомментировал отставку главного тренера команды Массимо Карреры.  

- Массимо Каррера покидает пост главного тренера "Спартака". Безусловно, проделанная им работа стоит отдельных слов благодарности: именно Каррера стал одним из главных творцов долгожданного чемпионства, вписав свое имя в историю клуба, - написал Измайлов. - Однако ни одна из поставленных перед ним на прошлый и нынешний сезоны задач не была выполнена, а тенденций к улучшениям мы не видим. Исполнять обязанности главного тренера будет Рауль Рианчо. Желаю Массимо Каррере новых свершений в дальнейшей карьере!

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