Митришев - о голе в ворота ЦСКА: "Глупо отрицать, что отдал пас из аута"

Нападающий "Ахмата" Магомед Митришев подтвердил, что гол команды в игре 8-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0) был забит с нарушением правил. Напомним, что после прострела в штрафную армейцев с левого фланга на 45-й минуте Виктор Васин не смог вынести мяч в поле – и срезал себе его за спину. Митришев догнал мяч у линии ворот – и прострелил к ближней штанге. Заур Садаев переиграл Игоря Акинфеева с близкого расстояния. При этом, как показалось, перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот.
– Глупо отрицать, что отдал пас из аута. Но сам увидел это только на повторе! – сказал Митришев. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Вопреки
Смотрел повтор, который мусолят гинеровские эксперты или тот, который представили болелы, снявшие эпизод прямо по лицевой линии, где видно, что мяч цепляет площадь поля ??? Вот удоды, занимающиеся самопиаром, не думают, что подставляют не только бокового арбитра, но и свою команду, давая лишний повод ЦСКовским решалам верещать еще пару месяцев, пока им не отдадут должок левым пеналем или голом из офсайда. Или Митришева уже пообещали взять зимой в Москву на просмотр за признание ???
13:42
баламошка
Он руками в штрафной мяч схватил и швырнул в девятку?) Ересь какую-то обсуждают уже несколько дней. Главный точно не виноват. Виноват лайнсмен (если и виноват), но там было всё на тоненького, ведь мяч должен полностью уйти за линию. Раздули какую-то ересь. Ганчаренка заревела. Лашадей убивают! Бугага)) Им каждый матч ГВК подавай)
13:40