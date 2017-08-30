Митришев - о голе в ворота ЦСКА: "Глупо отрицать, что отдал пас из аута"

Нападающий "Ахмата" Магомед Митришев подтвердил, что гол команды в игре 8-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0) был забит с нарушением правил. Напомним, что после прострела в штрафную армейцев с левого фланга на 45-й минуте Виктор Васин не смог вынести мяч в поле – и срезал себе его за спину. Митришев догнал мяч у линии ворот – и прострелил к ближней штанге. Заур Садаев переиграл Игоря Акинфеева с близкого расстояния. При этом, как показалось, перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот.

– Глупо отрицать, что отдал пас из аута. Но сам увидел это только на повторе! – сказал Митришев. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Скандальный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева