Кикнадзе назначен генеральным директором "Локомотива"

Генеральным директором "Локомотива" назначен Василий Кикнадзе, сообщает официальный сайт клуба. Он заменил на этом посту Илью Геркуса.
- Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору - Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом Совета директоров, говорится в сообщении. Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!
При Илье Геркусе "Локомотив" стал чемпионом России и обладателем Кубка России.
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