Григорий Иванов: "Я категорически против уменьшения числа команд в РФПЛ"

Президент "Урала" Григорий Иванов выступил против уменьшения количества клубов, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшения количества клубов на один-два сезона. По его словам, это должно повысить общий уровень лиги, а также позволит турниру быть более стабильным в финансовом плане.

– Я категорически против, – сказал Иванов. – Пусть Сергей Прядкин тогда сделает восемь команд в премьер-лиге. Вот нам начинают приводить в пример Томск. Во всех командах футболисты с периферии. Где будут расти другие игроки? Пусть тогда будет восемь команд. Откуда футболистов для сборной брать? Я считаю, что Прядкин неправильно говорит. Чьи интересы он представляет? Страны?

Он говорит, не должно быть таких команд, как "Томь". А при чем тут "Томь"? Им пообещали бюджет, и они выполнили. Что Томск должен делать? Получилось так, и все. Давайте выкинем Томск, Новосибирск, Урал, Уфу. Пусть играют двенадцать команд. Что за чемпионат будет? Он же ущербный будет. У нас огромная страна и везде в футбол пацаны играют, везде команды есть. Нужно, наоборот, его развивать, расширять премьер-лигу, и тогда у нас больше будет футболистов выступать в лиге.

В Испании есть две крутые команды: "Барселона" и "Реал". Там ведь не говорят, что надо выкинуть такую-то команду или такую-то. Все по спортивному принципу вылетают, заходят и играют. Понятно, что класс "Барселоны" и клуба, который вылетает, разный. Факт тот, что они же играют. У них там двадцать участников выступает. А мы говорим, что в такой стране, как наша, нужно уменьшать число команд РФПЛ. Это мнение Прядкина, а не клубов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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