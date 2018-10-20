Григорий Иванов: "Урал" разочарован результатом матча с "Крыльями"

Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 11-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:1) заявил, что у его команды нет претензий к работе арбитров.

- Конечно, мы разочарованы результатом, - сказал Иванов в интервью "СЭ". - Считаю, в начале второго тайма должны были сделать счет 3:0, и игра бы закончилась! Но если не забиваем такие голы… Три в один выходим и не получается поразить ворота. Так что расстроен. Нельзя было очки отдавать.

- Что случилось с Евсеевым? Вышел на замену на 70-й минуте, а на 88-й его уже удалили за две карточки.

- Бывает такое у людей. Не вошел в игру. Давно не играл, был травмирован. Конечно, поругать то мы его поругали. Но парень и сам сильно переживает. Выпускали, чтобы он усилил игру, но у него не получилось.

- Зато у Панюкова три гола в двух матчах.

- Это его работа. Для этого и нужен нападающий.

- К судейству есть вопросы?

- Не хочется комментировать. Не знаю. Мне показалось, что мы забили хорошие голы. Но арбитры приняли такое решение. Претензий к ним нет. (Виталий Айрапетов)

Все о чемпионате России - здесь