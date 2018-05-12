Григорий Иванов: "Футболист в 30 лет уже весь переломан. Дайте ему заработать!"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" отметил, что футболисты заслуженно получают высокие зарплаты.

- Вам надоел вечный вопрос: почему футболисты получают в разы больше учителей и врачей?

– Да легко сравнивать зарплаты, не зная, как работают футболисты! Пусть эти люди выйдут и потренируются хоть один день на футбольном поле, сыграют хоть один матч! И потом я посмотрю, скажут ли они про легкие деньги или нет? Если человек устроился работать врачом, он всю жизнь им будет работать. Стабильность, понимаете? Он и в 40, и в 50 лет будет получать зарплату в больнице, медицинском центре и так далее.

А в футболе человек в 30 лет уже весь сломанный, переломанный. Ему в этом возрасте надо новую жизнь начинать, все менять! Ему к этому рубежу надо хоть что-то скопить, чтобы потом семью содержать. Человек всю жизнь отдавал себя спорту, а в 30 вешает бутсы на гвоздь и что ему делать? Грузчиком идти? Дайте ему хоть какие-то деньги заработать! Зачем завидовать, смотреть в чужой карман?

А сколько пацанов сломалось еще в 20 лет? Парень образования не успел получить, а его покалечили. В 19 надо все начинать заново, а у него ничего нет… Грузить вагоны? Люди хоть об этом думают?

Полное интервью с Григорием Ивановым