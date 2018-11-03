15:51 | Футбол — РПЛ

Генеральный директор "Крыльев Советов": "Взяли бы Глушакова к себе. У него есть хорошие лидерские и человеческие качества"

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Генеральный директор "Крыльев Советов"  Виталий Шашков - о возможности перехода в самарскую команду полузащитника "Спартака"  Дениса Глушакова. Хавбек вернулся в основной состав в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Анжи" после того, как провел месяц в дубле по решению бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры. На встрече с махачкалинцами болельщики красно-белых подвергли Глушакова обструкции.

- Если Денис уйдет из "Спартака", готовы взять его к себе? - вопрос Шашкову.

- Почему нет? Футболист хороший, квалифицированный. У него есть хорошие и человеческие, и лидерские качества. И все для того, чтобы здорово играть в футбол.

- Не отталкивает, что у него возникают проблемы с тренерами, болельщиками?

- Тренер для того и есть, чтобы находить компромисс. Все люди разные. Лидер сам по себе не может быть легким, удобным и комфортным. Поэтому надо находить общий язык с каждым. (Арман Мкртчян)

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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