Гаджи Гаджиев: "Принял решение покинуть "Амкар", но карьеру не завершаю"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подтвердил информацию "СЭ", что в ближайшее время планирует покинуть пермскую команду, а на его место с высокой долей вероятности назначат его помощника Вадима Евсеева.
Ранее мы сообщали, что после поражения в четвертьфинале Кубка России от курского "Авангарда" генеральный и исполнительный директоры клуба Игорь Резвухин и Денис Маслов подали заявления об уходе. Президент клуба Геннадий Шилов заявления на данный момент не принял
– Инициатива покинуть "Амкар" – моя, – сказал Гаджиев. – Это я сам источник, а не ваш инсайд (смеется).
– На ваше место претендует Вадим Евсеев?
– Да, все верно. Он сидит рядом, мы обсуждаем с остальным штабом рабочие моменты.
В ближайшее время Гаджиева в "Амкаре" сменит Евсеева
– То есть вы приняли для себя окончательное решение?
– Соответствующее обращение (к руководству) есть, а там дальше видно будет.
– Резвухин и Маслов тоже намерены покинуть клуб. Это из-за финансовых сложностей "Амкара"?
– Этого не знаю, такие вопросы лучше задавать им сами.
– Для вас это последний клуб?
– Силы есть, а на все воля Бога. Работать дальше готов, а там, как Бог даст. (Андрей СИЗЯКИН)
sergeyt62
Железная эрекция после 40 и даже 60 лет реальна! Советую абсолютно каждому, кто испытывает сексуальные проблемы ознакомиться с данной статьей http://krati.co/1kanaltv Эффект потрясающий! Выносливость скакнет раза в 2, а удовольствия получите раз в 5 больше!
03:16
pirogokolja
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
02:26
Митяй Антибомж
vatnik сей мудрый старче что выиграл в жизни? кроме молодой жены, конечно********* Олимпиаду, пусть и не главным. Бронзу ЧР с Крыльями, для которых это достижение по сей день - космос. Дважды признавался лучшим тренером России, хотя это и субъективно. А тебя даже на твоём заводе никто не знает и молодой жены у тебя отродясь не было ))
02:15
sergs1
не бог, а Аллах
23:14 28 февраля
IceAngel
Пермь дала денег только что-бы слить Амкар в ФНЛ
22:46 28 февраля
vatnik
сей мудрый старче что выиграл в жизни? кроме молодой жены, конечно
22:39 28 февраля
BURJUY BRYANSK
Может в Анжи опять позвали?
22:21 28 февраля
Filin63
Значит амкар в фнл.
22:01 28 февраля
самарец
Крыса бежит с тонущего корабля Как это в стиле Гаджиева
21:52 28 февраля
Lars Berger
Всё правильно. Холодно там. Минус 35, говорят...)
21:44 28 февраля
Коновалл
Ну сколько можно мерзнуть?
21:40 28 февраля
LemieuxMario
да пора уж и карьеру завершить)))
21:32 28 февраля