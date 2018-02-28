Гаджи Гаджиев: "Принял решение покинуть "Амкар", но карьеру не завершаю"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подтвердил информацию "СЭ", что в ближайшее время планирует покинуть пермскую команду, а на его место с высокой долей вероятности назначат его помощника Вадима Евсеева.

Ранее мы сообщали, что после поражения в четвертьфинале Кубка России от курского "Авангарда" генеральный и исполнительный директоры клуба Игорь Резвухин и Денис Маслов подали заявления об уходе. Президент клуба Геннадий Шилов заявления на данный момент не принял

– Инициатива покинуть "Амкар" – моя, – сказал Гаджиев. – Это я сам источник, а не ваш инсайд (смеется).

– На ваше место претендует Вадим Евсеев?

– Да, все верно. Он сидит рядом, мы обсуждаем с остальным штабом рабочие моменты.

В ближайшее время Гаджиева в "Амкаре" сменит Евсеева

– То есть вы приняли для себя окончательное решение?

– Соответствующее обращение (к руководству) есть, а там дальше видно будет.

– Резвухин и Маслов тоже намерены покинуть клуб. Это из-за финансовых сложностей "Амкара"?

– Этого не знаю, такие вопросы лучше задавать им сами.

– Для вас это последний клуб?

– Силы есть, а на все воля Бога. Работать дальше готов, а там, как Бог даст. (Андрей СИЗЯКИН)