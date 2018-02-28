21:20 28 февраля | Футбол — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Принял решение покинуть "Амкар", но карьеру не завершаю"

Гаджи ГАДЖИЕВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Гаджи ГАДЖИЕВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подтвердил информацию "СЭ", что в ближайшее время планирует покинуть пермскую команду, а на его место с высокой долей вероятности назначат его помощника Вадима Евсеева.

Ранее мы сообщали, что после поражения в четвертьфинале Кубка России от курского "Авангарда" генеральный и исполнительный директоры клуба Игорь Резвухин и Денис Маслов подали заявления об уходе. Президент клуба Геннадий Шилов заявления на данный момент не принял

– Инициатива покинуть "Амкар" – моя, – сказал Гаджиев. – Это я сам источник, а не ваш инсайд (смеется).

– На ваше место претендует Вадим Евсеев?

– Да, все верно. Он сидит рядом, мы обсуждаем с остальным штабом рабочие моменты.

В ближайшее время Гаджиева в "Амкаре" сменит Евсеева 

– То есть вы приняли для себя окончательное решение?

– Соответствующее обращение (к руководству) есть, а там дальше видно будет.

– Резвухин и Маслов тоже намерены покинуть клуб. Это из-за финансовых сложностей "Амкара"?

– Этого не знаю, такие вопросы лучше задавать им сами.

– Для вас это последний клуб?

– Силы есть, а на все воля Бога. Работать дальше готов, а там, как Бог даст. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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sergeyt62

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03:16

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02:26

Митяй Антибомж

vatnik сей мудрый старче что выиграл в жизни? кроме молодой жены, конечно********* Олимпиаду, пусть и не главным. Бронзу ЧР с Крыльями, для которых это достижение по сей день - космос. Дважды признавался лучшим тренером России, хотя это и субъективно. А тебя даже на твоём заводе никто не знает и молодой жены у тебя отродясь не было ))

02:15

sergs1

не бог, а Аллах

23:14 28 февраля

IceAngel

Пермь дала денег только что-бы слить Амкар в ФНЛ

22:46 28 февраля

vatnik

сей мудрый старче что выиграл в жизни? кроме молодой жены, конечно

22:39 28 февраля

BURJUY BRYANSK

Может в Анжи опять позвали?

22:21 28 февраля

Filin63

Значит амкар в фнл.

22:01 28 февраля

самарец

Крыса бежит с тонущего корабля Как это в стиле Гаджиева

21:52 28 февраля

Lars Berger

Всё правильно. Холодно там. Минус 35, говорят...)

21:44 28 февраля

Коновалл

Ну сколько можно мерзнуть?

21:40 28 февраля

LemieuxMario

да пора уж и карьеру завершить)))

21:32 28 февраля

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