Гаджи Гаджиев: "Пермский край дал "Амкару" 200 миллионов? Клуб заплатил 194 миллиона рублей налогов"

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "СЭ" подверг критике отношение властей Пермского края к клубу. По его словам, "Амкар" может стать жертвой безразличного отношения к нему.

– Если власти годами не будут ремонтировать свой стадион, не вкладываться в инфраструктуру, о чем можно говорить? – подчеркнул Гаджиев. – Если вы этого не делаете, отдайте тогда стадион в собственность клуба. Просто какое-то безразличное отношение к "Амкару". Они говорят, что дали 200 миллионов? Тогда надо говорить и о том, что "Амкар" по итогам прошлого года заплатил 194 миллиона налогов. И что остается? Кроме того "Амкар" за последний период времени рассчитался за прежние долги клуба… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гаджиева - скоро в "СЭ"