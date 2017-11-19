Эмилиано Ригони: "Матч со "Спартаком" - русское класико. На него всегда особый настрой"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0) отметил, что эта встреча была ключевой для сине-бело-голубых. По его словам, игры со "Спартаком" являются русским Класико.
Напомним, матч "Спартак" - "Зенит" пройдет 27 ноября, начало - в 19.30 по московскому времени.
- Что скажете о матче?
- Это был ключевой для нас матч - больше нельзя было терять очки в таблице, нужна была только победа. Счастливы, что смогли это сделать.
- Перед игрой со "Спартаком" есть особый настрой?
- Это ведь русское класико - конечно, эта игра выделяется из всех остальных. Будем биться за победу и выкладываться на максимум. (Егор БЫЧКОВ)
yspesh4
shpasic ravilius777, а что Реал и Барселона из одного города? 22:10 //// Спахич, ты же вроде нормальный? Те равиллиус ясно четко и громко написал, что такое русское классико, какого художника ты сюда лезешь вместе с малолеткой Ригони?
22:46
fc123
shpasic, Причем здесь Реал и Барселона? Просто задай себе вопрос, был бы этот матч принципиальным для Спартака будь Зенит не в лидирующей группе, а где-то в середине таблицы? Ответ очевиден Статус матча искусственно раздувается Зенитом
22:40
yspesh4
Тоже хотел написать про мясо-кони.Это ведь как Луческе никто не сказал при подписании, что Адрианы не будет. Не ну Питер и сюда лезет. Этому лазурному баклану Ригони никто ни о чем не сказал? Где лучший левый страны, где? В Караганде. Про Ваню и не не спрашиваю. П.С. Вы, бакланы, про дерби вообще заткнитесь. Ща вас через неделю поимеют, а потом мы сами разберемся, без вас.
22:35
shpasic
ravilius777, а что Реал и Барселона из одного города?
22:10
ravilius777
русское классико это мясо : кони
21:51