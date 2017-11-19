Эмилиано Ригони: "Матч со "Спартаком" - русское класико. На него всегда особый настрой"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0) отметил, что эта встреча была ключевой для сине-бело-голубых. По его словам, игры со "Спартаком" являются русским Класико.

Напомним, матч "Спартак" - "Зенит" пройдет 27 ноября, начало - в 19.30 по московскому времени.

- Что скажете о матче?

- Это был ключевой для нас матч - больше нельзя было терять очки в таблице, нужна была только победа. Счастливы, что смогли это сделать.

- Перед игрой со "Спартаком" есть особый настрой?

- Это ведь русское класико - конечно, эта игра выделяется из всех остальных. Будем биться за победу и выкладываться на максимум. (Егор БЫЧКОВ)