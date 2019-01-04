"Чертаново" объявило о переходе Умярова и Глушенкова в "Спартак"

"Чертаново" в своей официальной группе в социальной сети "Вконтакте" объявило о переходе полузащитников Наиля Умярова и Максима Глушенкова в "Спартак". Сумма трансфера составила 37,5 миллиона рублей.

Наиль Умяров и Максим Глушенков – желаем вам большой и красивой карьеры, в которой было бы все, о чем мечтает любой ученик @chertanovo! И помните – двери школы для вас всегда открыты нараспашку! Спасибо и удачи, парни! 👏🏻https://t.co/rsDEiQqrvA – ФК "Чертаново" (@FCChertanovo) 4 января 2019 г.

- Максим и Наиль, желаем вам большой, красивой карьеры, в которой было бы все, о чем мечтает любой ученик "Чертаново"! И помните – двери школы для вас всегда открыты нараспашку! Спасибо и удачи, парни! - сообщается в официальном Твиттере московского клуба.

18-летний Умяров провел 40 матчей за "Чертаново", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. 19-летний Глушенков принял участие в 68 встречах, отметившись 27 забитыми мячами и 31 голевым пасом.

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