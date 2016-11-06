Сегодня четырьмя матчами завершится 13-й тур чемпионата России. В одном из них "Краснодар" принимает "Оренбург". Встреча на новой кубанской арене начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Оренбург"

Коэффициенты Winline: П1 1,49 - Н 3,81 - П2 6,82

Прогноз на матч

Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

Счет – 3:1. "Краснодар” должен победить “Оренбург” после выездного матча с “Шальке”. У “Краснодара” очень хороший подбор игроков, даже без учета травмированных".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:0. "Кубковая игра с “Оренбургом” не прошла для “Краснодара” даром, и команда наверняка сделала выводы из той тяжелой победы. В этом матче, чего не сказать о прошлом, два раза подряд краснодарцы отыгрываться не будут".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Оренбург".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург" - в воскресенье, 6 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Крицюк - Калешин, Налду, Гранквист, Петров - Измайлов, Газинский, Ахмедов - Вандерсон, Ари, Жоаузинью.

"Оренбург": Гутор - Малых, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов - Георгиев, Афонин - Бреев, Померко, Нехайчик - Делькин.

ПОТЕРИ: Мамаев, Торбинский (травм.), Каборе (дисквал.) - Габулов, Парняков, Саная (травм.).