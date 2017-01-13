"Анжи" ведет переговоры о понижении зарплаты с Яковлевым и Паршивлюком

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра уверен, что клуб поступил правильно, предупредив игроков о сокращении бюджета, связанного со сменой владельца. По его словам, махачкалинцы ведут переговоры о том, чтобы защитник Сергей Паршивлюк и нападающий Павел Яковлев пошли на понижение зарплаты.

Напомним, что в декабре "Анжи" объявил о продаже ведущих игроков в связи со сменой курса, клуб перешел от Сулеймана Керимова Осману Кадиеву, а на пост главного тренера пришел Александр Григорян, сменивший Павла Врбу.

- Теперь игроки "Анжи" будут получать в три раза меньше, чем прежде? - вопрос Танцюре.

- Не могу вам предоставить такую информацию, она же коммерческая. Но "Анжи" поступил абсолютно честно в отношении игроков. Зачем им дурить голову, если финансовые условия в новом году станут совершенно другими?

- Яковлева также нет в списке. Ищет новую команду?

- Мы ведем сейчас переговоры с его агентом Михаилом Череповским, который также представляет интересы Паршивлюка. Надеемся достичь компромисса. Павел и Сергей - россияне, что соответствует новому курсу "Анжи". Мы делаем ставку на отечественных футболистов.

- Яковлев и Паршивлюк, значит, могут остаться?

- Ведем переговоры по поводу того, чтобы ребята пошли на понижение зарплаты. Сергей и Павел - суперпрофессионалы. Думаю, они проанализируют ситуацию, помогут клубу, а "Анжи" летом сделает так, чтобы они получили более выгодное для себя финансовое предложение.

- Почему же тогда Паршивлюк полетел на сбор, а Яковлев нет?

- Агент Яковлева попросил дать футболисту небольшую паузу, так как у него возник экстренный момент с предложением. А Сережа поехал с нами готовиться в штатном режиме. В общем, пока сторона этих футболистов думает. Все находится в стадии переговоров. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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