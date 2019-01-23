Александр Максименко: "Бесконечно благодарен Каррере. Никогда его не забуду"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Массимо Каррера.
- Есть человек, которому вы признательны за то, что попали в основу "Спартака"?
- Конечно. Бесконечно благодарен Массимо Каррере, его тренерскому штабу, тренеру по вратарям Джанлуке Риомми. Все они причастны к моему дебюту. Никогда в жизни их не забуду.
- С новым тренером вратарей Тудором быстро нашли общий язык?
- Может, у них с Риомми разный подход к технике, к каким-то нюансам, но в атмосфере изменений нет. К счастью, такое же теплое отношение. (Дмитрий Зеленов)
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