"Зенит" возвращается в Петербург

В последний день испанского сбора "Зенит" в тренировочном матче обыграл корейский клуб "Соннам" (2:1). Сразу после этого сине-бело-голубые отправились в Санкт-Петербург. В пятницу команда вылетит в Бельгию, где проведет заключительный сбор перед игрой 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (16 февраля). (Сергей ЦИММЕРМАН)

"Зенит" в закрытом режиме обыграл корейский "Соннам"