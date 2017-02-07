"Зенит" возвращается в Петербург

В последний день испанского сбора "Зенит" в тренировочном матче обыграл корейский клуб "Соннам" (2:1). Сразу после этого сине-бело-голубые отправились в Санкт-Петербург. В пятницу команда вылетит в Бельгию, где проведет заключительный сбор перед игрой 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (16 февраля). (Сергей ЦИММЕРМАН)
merniloskut
Тут морозы случились, и какой-то благодетель раздал замерзающим московским бомжам сине-бело-голубые куртки и шапки. Когда грустные бездомные расходились из тёплого автобуса, то вид был весьма прикольный, словно питерская публика покидает трибуны Петровского после очередного домашнего фиаско!)))
16:11
SergeyKa
Неа. Столько новых игроков набрали, что тренерский штаб до сих пор не может найти оптимальное сочетание игроков.
15:11
П_о_в_а_р
Радостна.
14:55