14:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" возвращается в Петербург

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В последний день испанского сбора "Зенит" в тренировочном матче обыграл корейский клуб "Соннам" (2:1). Сразу после этого сине-бело-голубые отправились в Санкт-Петербург. В пятницу команда вылетит в Бельгию, где проведет заключительный сбор перед игрой 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (16 февраля). (Сергей ЦИММЕРМАН)

"Зенит" в закрытом режиме обыграл корейский "Соннам"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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merniloskut

Тут морозы случились, и какой-то благодетель раздал замерзающим московским бомжам сине-бело-голубые куртки и шапки. Когда грустные бездомные расходились из тёплого автобуса, то вид был весьма прикольный, словно питерская публика покидает трибуны Петровского после очередного домашнего фиаско!)))

16:11

SergeyKa

Неа. Столько новых игроков набрали, что тренерский штаб до сих пор не может найти оптимальное сочетание игроков.

15:11

П_о_в_а_р

Радостна.

14:55

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