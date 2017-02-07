"Зенит" в закрытом режиме обыграл корейский "Соннам"

"Зенит" в заключительном матче испанских сборов обыграл корейский "Соннам", информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Встреча проходила в закрытом режиме.

Счет на 40-й минуте открыл Александр Кокорин – форвард обыграл нескольких соперников по пути в штрафную и мощно пробил в "девятку" ворот корейского голкипера. На 50-й минуте корейцы сравняли счет – полузащитник Ан Сан Хен отправил мяч в дальний угол ворот из-за пределов штрафной. За 10 минут до конца встречи Лука Джорджевич вывел сине-бело-голубых вперед, замкнув подачу с углового.

Сразу после встречи сине-бело-голубые отправились в Санкт-Петербург.

Товарищеский матч

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Соннам" (Корея) – 2:1 (1:0)

Голы: Кокорин, 40 (1:0). Ан Сан Хен, 50 (1:1). Джорджевич, 80 (2:1).

"Зенит": Бабурин (М. Кержаков, 46), Нету (Каккоев 70), Иванович (Кришито, 46), Чернов (Жирков, 46), Зуйков (Анюков, 46), Юсупов (Маурисио, 46), Эрнани (Могилевец, 58), Цаллагов (Мусаев, 46), Молло, Кокорин (Джорджевич 66), Джорджевич (Лесовой 46; Цаллагов 78).