"Зенит" в закрытом режиме обыграл корейский "Соннам"

"Зенит" в заключительном матче испанских сборов обыграл корейский "Соннам", информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Встреча проходила в закрытом режиме.
Счет на 40-й минуте открыл Александр Кокорин – форвард обыграл нескольких соперников по пути в штрафную и мощно пробил в "девятку" ворот корейского голкипера. На 50-й минуте корейцы сравняли счет – полузащитник Ан Сан Хен отправил мяч в дальний угол ворот из-за пределов штрафной. За 10 минут до конца встречи Лука Джорджевич вывел сине-бело-голубых вперед, замкнув подачу с углового.
Сразу после встречи сине-бело-голубые отправились в Санкт-Петербург.
Товарищеский матч
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Соннам" (Корея) – 2:1 (1:0)
Голы: Кокорин, 40 (1:0). Ан Сан Хен, 50 (1:1). Джорджевич, 80 (2:1).
"Зенит": Бабурин (М. Кержаков, 46), Нету (Каккоев 70), Иванович (Кришито, 46), Чернов (Жирков, 46), Зуйков (Анюков, 46), Юсупов (Маурисио, 46), Эрнани (Могилевец, 58), Цаллагов (Мусаев, 46), Молло, Кокорин (Джорджевич 66), Джорджевич (Лесовой 46; Цаллагов 78).
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/07/zenit-obygral-koreyskiy-sonnam-v-zaklyuchitelnom-matche-ispanskikh-sborov/
Antoha1983
Ах-ха-ха!!! Уже и на тренировочных матчах судей покупают
18:05
Басист
Ну а вообще, как я понимаю, "закрытый режим"(с) заключался в том, что на сей раз по МатчТВ не показывали.
16:15
Басист
На самом деле стоял Лодыгин и пропустил пять, но благодаря "закрытому режиму"(с) пять превратили в один и свалили на Кержакова.
16:13
foreverCSKAforever
SergeyKa, закрытый режим же. Тут прокатила бы даже инфа, что Дзюба хет-трик оформил.
15:59
эдпитер
какое бурное обсуждение тренировки Зенита!
15:43
shpasic
готовимся к тому, что весенняя часть чемпионата России пройдёт в "закрытом режиме")) видимо, когда на новой арене будут играть, то даже специально крышу задвигать будут, чтобы никто не подглядел, как Дзюба с Кокориным будут хет-трики в ворота уралов и тереков делать))
15:39
GalacticBoy
Что бы ни кто не видел этот позор,который показывает Зенит
15:36
1forever1
SergeyKa. Он потом Кокорина сменил на 66минуте
15:19
Termin79
2 Джо? :)
15:15
SergeyKa
Интересно, как Джорджевич мог забить гол за 10 минут до конца встречи, если был заменён: "Джорджевич (Лесовой 46; Цаллагов 78)" ©
15:10