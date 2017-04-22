Йоан Молло: "Судья? Судья прав!"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло после матча 24-го тура против "Урала" (2:0) отметил, что судья Алексей Еськов принял верные решения. Напомним, что с поля были удалены трое игроков екатеринбургского клуба, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
- (Говорит по-русски.) Очень счастлив. Команде нужна была победа. Мы должны побеждать в семи оставшихся матчах, - отметил Молло.
- Как вам стадион?
- Очень красиво.
- А газон?
- Очень красиво. "Сантьяго Бернабеу"!
- Как прокомментируете судейские решения?
- Что? Судья? Судья прав!
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
DartVeider
лн не молло а хулоло
17:25
1 JAMAL
Деньги язык не жмут
17:03
shpasic
по сравнению с Самарой, конечно, тут просто идеальное поле для Молло.
16:43
Obl2007
А что ты еще можешь сказать , безхребетный ...
16:40
James Gang
Чья бы корова мычала, лучше молчи Молло, может за умного и сойдёшь...
16:40