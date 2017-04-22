Йоан Молло: "Судья? Судья прав!"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло после матча 24-го тура против "Урала" (2:0) отметил, что судья Алексей Еськов принял верные решения. Напомним, что с поля были удалены трое игроков екатеринбургского клуба, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- (Говорит по-русски.) Очень счастлив. Команде нужна была победа. Мы должны побеждать в семи оставшихся матчах, - отметил Молло.

- Как вам стадион?

- Очень красиво.

- А газон?

- Очень красиво. "Сантьяго Бернабеу"!

- Как прокомментируете судейские решения?

- Что? Судья? Судья прав!

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова