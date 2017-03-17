Владислав Радимов: "Тимощук все сделал правильно, начав с должности помощника главного тренера"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал включение в тренерский штаб питерцев Анатолия Тимощука. Он добавил, что рад возвращению Тимощука в "Зенит".

– Когда заканчиваешь карьеру игрока и начинаешь заниматься чем-то другим – это всегда непросто, – сказал Радимов. – И каждый проходит этот этап по-своему. Считаю, что Толя Тимощук все сделал правильно – решил начать с помощника главного тренера, посмотреть на футбол с другой стороны. Его это или не его – только время покажет. И сам он это поймет только со временем. Думаю, где-нибудь через полгода самому Толе стоит задать вопрос – нравится тебе или не нравится тренерская работа.

Что касается прихода Анатолия в "Зенит" в качестве тренера, то этот факт надо рассматривать не с точки зрения того, как будет развиваться карьера Тимощука в будущем, а с точки зрения продвижения "Зенита" по турнирной лестнице, его борьбы за титулы. Кстати, у нас с Тимощуком очень хорошие отношения. Чем больше моих друзей будет жить в Петербурге, тем лучше. (Сергей ЦИММЕРМАН)