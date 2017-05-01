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Виталий Мутко: "Вот "Бавария" уже стала досрочно чемпионом, а "Спартак" еще нет"

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Президент РФС Виталий Мутко отметил, что "Спартак" вряд ли упустит титул чемпиона России, однако поздравлять красно-белых еще рано. По его словам, на кону 12 очков, а футбол непредсказуем.

– Вы же понимаете, что сейчас невозможно делать прогнозы, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Осталось еще четыре тура, сегодня еще играет "Зенит". Формально разыгрываются 12 очков. Поздравим "Спартак", когда будет ясно, что его уже точно не догнать. Вот "Бавария" уже стала досрочно чемпионом, а "Спартак" еще нет. Ясно, что команда на ходу, и вероятность того, что она упустит титул, мала. Но это футбол, поэтому давайте подождем.

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http://rsport.ru/football/20170501/1119883006.html

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