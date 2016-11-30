Вилков ошибочно не удалил Нету

На 62-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Зенит" – "Уфа" ошибся арбитр Михаил Вилков, не показавший желтую карточку Нету, который в борьбе за мяч локтем ударил в лицо Дмитрия Сысуева. Для зенитовского игрока предупреждение стало бы вторым, и он покинул бы поле. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Уфа"