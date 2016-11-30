На 62-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Зенит" – "Уфа" ошибся арбитр Михаил Вилков, не показавший желтую карточку Нету, который в борьбе за мяч локтем ударил в лицо Дмитрия Сысуева. Для зенитовского игрока предупреждение стало бы вторым, и он покинул бы поле. (Александр БОБРОВ)
foreverCSKAforever
Platinum1991, не часто встретишь подобную компетентность в каком-либо вопросе.
23:28
MAYERICK
Platinum1991 _______________________________________ Тебе, назад, в Кащенко когда?..........
23:09
Platinum1991
ВИЛКОВ ОШИБОЧНО НЕ УДАЛИЛ НЕТУ. Мы уже это ГДЕ-ТО видели! Правильно! В недавнем матче Зенита с Краснодаром! И судья Вилков туда же!!! Вслед за Николаевым грубо ошибается в ПОЛЬЗУ Зенита!!! Это о чём говорит? Это говорит только о том, что у Зенита всё схвачено согласно цены вопроса!!! Вот вам и Вилков - закрыл глаза на грубое нарушение игроком Зенита Нету - отмахнулся локтем и попал в лицо игроку Уфы! Прямая красная, а судья Вилков, как и Николаев НЕ СВИСТИТ и не удаляет, и даже не назначает штрафной за это ГРУБОЕ нарушение!!! Уфе надо подавать ПРОТЕСТ и добиваться наказания Нету и судьи Вилкова!!! Так грубить и судить НЕЛЬЗЯ!!! Это ВОПИЮЩАЯ безответственность Вилкова и он знает, что ему за это ничего НЕ БУДЕТ! Николаев опозорился с судейством и вот теперь Вилков! Надо их наказывать и отстранять от судейства НА ГОД! Почему РФС молчит, как в рот газпромовской воды НАБРАЛ и ТИШИНА! Гарсию и Понтуса наказали, а по судье Николавеву ТИШИНА и не удивительно, что у нас так плохо судят, потому что их покрывает РФС и не наказывает за грубые судейские ОШИБКИ! Такое безобразное судейство нам НЕ НАДО! В нашем судейском корпусе есть КОРРУПЦИОННАЯ цена вопроса и ей всё равно кого засуживать и сажать на свисток, пенальти, карточки и удаления. Хоть чёрта лысого засудим - только ПЛАТИ, а кто ПЛАТИТ, тот и ЗАКАЗЫВАЕТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Судьи чувствуют свою безнаказанность, потому что их покрывают свои руководители и инспектора матча. Эту ПОРОЧНУЮ судейскую КРИМИНАЛЬНУЮ и КОРРУПЦИОННУЮ практику можно уничтожить на корню только видео повторами! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Зенит вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам административный ресурс Виталия Мутко, который тащит Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
22:22
onlywhitespartak
Все кто здесь пишет вообще смотрели матч ?) давайте будем объективными вилков хорошо отсудил помощи бомжам я не заметил , это бобров просто на будущее не обращайте внимание на его публикации , так же высосана из пальца как и истерика терика с нами ! Уфа играла хорошо зениту просто повезло , но судейство было норм!
22:09
Долой марионеток-макларенеток
Защитничкам Нету и Вилкова совершенно напрасно не стыдно. А Нету и до этого эпизода не должен был доиграть. P.S. "Зенит", несомненно, отскочил...
22:09
AK-85
Не нужно было удалять Нету, судья прав. Болельщик Спартака.
22:06
Hummel
Да на Вилкове давно уже пробу ставить негде. Позорище, а не судья...
21:58
Птицuk
Ха! А для чего его поставили вместо Сельдякова? В прошлом сезоне Вилков - 3 победы 2 ничьи, в позапрошлом тоже так же - 3 победы 2 ничьи! Больше Вилкова - их никто не судил! Поэтому видимо зная, какой будет результат при этом судье - Вилкова и не ставили на Зенит. Но когда запахло жареным - Миллер сделал всё, чтобы придворного судью Зенита обязательно поставили на игру. С Сельдяковым Уфа бы выиграла и причём уверенно. Гончаренко зазнался и решил доказать, что и с Вилковым он Зенит обыграет, и был очень близок к этому - 5-6 стопроцентных возможностей Уфа упустили и Лодыгину отлились все слезки за все полсезона... Жаль что они не отошли в оборону, а всю игру атаковали - одна из контратак Зенита кончилась для них пропущенным голом.
21:57
zega
Когда будет судейство одинаковым для всех команд, а то у нас есть две команды, для которых у судей особый подход-это Зенит и ЦСКА.
21:46
MAYERICK
С такими" нарушениями" (в качестве удаления), Вернблум и 15-ти минут ни в одном матче не проиграет...............
21:46
super_bear
Мясные в каждом матче полсотни таких эпизодов создают. В прошлом матче засчитали гол из офсайда,так что судья вернул должок))
21:45
werder63
Судья там даже штрафного не назначил))
21:44
MAYERICK
Сейчас умру от смеха от изысканий бобра-губителя деревьев................
21:44
BigStar
КБ Спартак, да...и это тоже. Но разница в коассе очевидна. Исполнители тоже не высший класс. Но Нету - всё равно подлец :D а Вилков - негодяй)))
21:41
ereke
Ну правильно. Спартак же хоть такими методами надо догонять. Кстати, в матче ЦСКА-Оренбург тоже ошибочно назначен пенальти в пользу хозяев
21:41
КБ Спартак
Этот матч "Уфа" проиграла сама. Столько моментов и всё в пустую....
21:38
BigStar
Накуренные кони подтянулись...
21:36
delacrua
ребят, а это уже система. зенитовский мордобой без внимания судей. позорная победа.
21:36
sardanapulneww
MAMOHT Давайте различать "ударил" и "коснулся". Вернблум и Гарсия ударили в прошлом туре, здесь - чувствительное, но касание. 21:31 да ты и в самом деле МАМОНТ!!!!
21:35
foreverCSKAforever
Если Гарсии за его выкрутасы условку дают, то здесь вообще игроку Уфы дискву впаяют, так что лучше не акцентровать на этом внимание, а то Сысуев рискует пропустить ближайшие пять-десять матчей.
21:35
aastone
кто б сомневался...
21:34
tryam
опять ничег оне вижу не слышу, был бы там уфимец, то 3 красные показал бы
21:33
Старожил футбола
Вот чему Луческу учит!
21:33
ЗЮК
Это Сысуева надо наказать за удар лицом по локтю Нету.
21:32
BigStar
Ощущение было, что Сысуева били всей командой. Нету - вообще грязный игрок. И сегодня подтвердил это. Удалять за такое однозначно. Даже "зенитголовногомозга" был с этим согламен. И не было бы 3 очков. Но это не по плану богатеев
21:31
MAMOHT
Давайте различать "ударил" и "коснулся". Вернблум и Гарсия ударили в прошлом туре, здесь - чувствительное, но касание.
21:31
Taels
Может журналюге Боброву судить футбол доверить,раз такой умный?Две зарплаты получать будет-в своём листке и на поле.Иксперд понимаешь...
21:30
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
мрак. если по каждому подобному эпизоду статьи варганить, то места даже для статей про срамтак не останется. хотя если писать только относительно определенных команд, то тогда вполне.
21:28
merniloskut
И это в самый разгар борьбы с локтями! Вилкову двойку и на... с пляжа!
21:28
Adro
а Сысуев типа локоть не выставлял :)) а насчет отскочили....
21:27