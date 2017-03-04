18:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "И ЦСКА, и "Зенит" могли сыграть поострее"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней ничьей с "Зенитом" в матче 18-го тура чемпионата России подчеркнул, что в концовке встречи команде пришлось непросто, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, на 70-й минуте с поля был удален полузащитник армейцев Понтус Вернблум.

– Великолепный стадион был, – подчеркнул Гончаренко. – Когда он полный и такой бурлящий котел, нельзя не выкладываться. Наверное, обе команды могли сыграть поострее, но поймите и нас – в конце мы играли в меньшинстве, было непросто.

– Что скажете об удалении Вернблума?

– Когда арбитр свистит каждое касание, ни о каком ритме говорить нельзя. Тяжело играть в такой обстановке. Отсюда и удаление.

– Луческу сказал о полном преимуществе "Зенита". Согласны?

– Не заметил преимущества "Зенита" за исключением концовки.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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krabovyj

Это . если кинжал в одно место засунуть - то . может быть ....

19:12

pushgun

У Гончара судьи виноваты во всем. Свистки были частыми и не той тональности, что сбило с ритма. Да еще и слепой т.к. преимущества Зенита не заметил. Слуцкий в ПЛ в такой трусливый футбол не играл.

19:10

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