Виктор Гончаренко: "И ЦСКА, и "Зенит" могли сыграть поострее"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней ничьей с "Зенитом" в матче 18-го тура чемпионата России подчеркнул, что в концовке встречи команде пришлось непросто, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, на 70-й минуте с поля был удален полузащитник армейцев Понтус Вернблум.
– Великолепный стадион был, – подчеркнул Гончаренко. – Когда он полный и такой бурлящий котел, нельзя не выкладываться. Наверное, обе команды могли сыграть поострее, но поймите и нас – в конце мы играли в меньшинстве, было непросто.
– Что скажете об удалении Вернблума?
– Когда арбитр свистит каждое касание, ни о каком ритме говорить нельзя. Тяжело играть в такой обстановке. Отсюда и удаление.
– Луческу сказал о полном преимуществе "Зенита". Согласны?
– Не заметил преимущества "Зенита" за исключением концовки.
krabovyj
Это . если кинжал в одно место засунуть - то . может быть ....
19:12
pushgun
У Гончара судьи виноваты во всем. Свистки были частыми и не той тональности, что сбило с ритма. Да еще и слепой т.к. преимущества Зенита не заметил. Слуцкий в ПЛ в такой трусливый футбол не играл.
19:10