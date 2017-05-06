21:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Пенальти смотрелся как очень сомнительный"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) поблагодарил своих подопечных за самоотдачу. Специалист отметил, что судейство бригады арбитров не было предвзятым.

– Нужно посмотреть повтор, но с моей позиции пенальти смотрелся как очень сомнительный, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Не могу сказать, что судейство было в какую-то сторону хуже или лучше.

По своей команде скажу, что в первом тайме мы лучше двигались и взаимодействовали, но во втором тайме силенок не хватило. Играют молодые ребята, готовности в полном объеме нет. Я поблагодарил своих подопечных за самоотдачу. Очень доволен Пульичем, который вышел и отыграл весь матч после серьезной травмы. А так, у нас некоторые игроки выступают не на своей позиции, но все выходят и стараются, у меня есть только слова благодарности.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь" //
Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Fajyz

какая разница первый пеналь или второй за весь сезон. Главное резюме - он левый.

21:47

bvp

Пенальти конечно не было.

21:47

jpanin

Да уж отдайте чемпионство этим убогим , пусть попрыгают , а то двадцать лет на засухе ...

21:43

waleriy

Пенальти 50/50 надо смотреть поподробнее, а так игра ужасная . Справедливый результат -ничья. ( болельщик Спартака)

21:36

КРЫМСКИЙ76

Ну,в-принципе,Петраков не гонит,не ноет,никого не обвиняет,а достаточно корректно и объективно(с его точки зрения) высказался по-поводу пенальти.А он далеко не 100%.Ну а СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!)))

21:31

Веравалер

Пеналь у нас второй за весть чемпионат. И второй раз - более чем очевидный. Но все эти любители болотной тухлятины, конских экскрементов и прочих деликатесов, конечно, любой пеналь, который мы бьём, заранее готовы объявить "левым". Вот только кто бы на ни х внимание обращал, на эти завистливые ничтожества...

21:31

super_bear

Очередной левый пеналь. Все понятно..

21:25

wasp00000

spetrov--Схрена ли он левый,если так не видно,посмотрите через телескоп,потом гоните хрень!

21:19

spetrov

Обратите внимание, как только левый пенальти дали в пользу Спартака, налет объективности тут слетел с пятачков. :)

21:16

qwe20

петракову и так чертовски свезло в этом матче, а он еще про пеналь ноет. теряет лицо. пшел в фнл!

21:14

nik27772

ну вроде бы не цыган, чтоб сопли лить, а всё туда же. помолчишь, за умного сойдёшь. СПАРТАК - ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!!!!!!!

21:13