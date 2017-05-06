Валерий Петраков: "Пенальти смотрелся как очень сомнительный"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) поблагодарил своих подопечных за самоотдачу. Специалист отметил, что судейство бригады арбитров не было предвзятым.

– Нужно посмотреть повтор, но с моей позиции пенальти смотрелся как очень сомнительный, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Не могу сказать, что судейство было в какую-то сторону хуже или лучше.

По своей команде скажу, что в первом тайме мы лучше двигались и взаимодействовали, но во втором тайме силенок не хватило. Играют молодые ребята, готовности в полном объеме нет. Я поблагодарил своих подопечных за самоотдачу. Очень доволен Пульичем, который вышел и отыграл весь матч после серьезной травмы. А так, у нас некоторые игроки выступают не на своей позиции, но все выходят и стараются, у меня есть только слова благодарности.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь" //

Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"