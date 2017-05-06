Валерий Петраков: "Пенальти смотрелся как очень сомнительный"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1) поблагодарил своих подопечных за самоотдачу. Специалист отметил, что судейство бригады арбитров не было предвзятым.
– Нужно посмотреть повтор, но с моей позиции пенальти смотрелся как очень сомнительный, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Не могу сказать, что судейство было в какую-то сторону хуже или лучше.
По своей команде скажу, что в первом тайме мы лучше двигались и взаимодействовали, но во втором тайме силенок не хватило. Играют молодые ребята, готовности в полном объеме нет. Я поблагодарил своих подопечных за самоотдачу. Очень доволен Пульичем, который вышел и отыграл весь матч после серьезной травмы. А так, у нас некоторые игроки выступают не на своей позиции, но все выходят и стараются, у меня есть только слова благодарности.
"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь" //
Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"
Fajyz
какая разница первый пеналь или второй за весь сезон. Главное резюме - он левый.
21:47
bvp
Пенальти конечно не было.
21:47
jpanin
Да уж отдайте чемпионство этим убогим , пусть попрыгают , а то двадцать лет на засухе ...
21:43
waleriy
Пенальти 50/50 надо смотреть поподробнее, а так игра ужасная . Справедливый результат -ничья. ( болельщик Спартака)
21:36
КРЫМСКИЙ76
Ну,в-принципе,Петраков не гонит,не ноет,никого не обвиняет,а достаточно корректно и объективно(с его точки зрения) высказался по-поводу пенальти.А он далеко не 100%.Ну а СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!)))
21:31
Веравалер
Пеналь у нас второй за весть чемпионат. И второй раз - более чем очевидный. Но все эти любители болотной тухлятины, конских экскрементов и прочих деликатесов, конечно, любой пеналь, который мы бьём, заранее готовы объявить "левым". Вот только кто бы на ни х внимание обращал, на эти завистливые ничтожества...
21:31
super_bear
Очередной левый пеналь. Все понятно..
21:25
wasp00000
spetrov--Схрена ли он левый,если так не видно,посмотрите через телескоп,потом гоните хрень!
21:19
spetrov
Обратите внимание, как только левый пенальти дали в пользу Спартака, налет объективности тут слетел с пятачков. :)
21:16
qwe20
петракову и так чертовски свезло в этом матче, а он еще про пеналь ноет. теряет лицо. пшел в фнл!
21:14
nik27772
ну вроде бы не цыган, чтоб сопли лить, а всё туда же. помолчишь, за умного сойдёшь. СПАРТАК - ЧЕМПИОН !!!!!!!!!!!!!!!!!
21:13