В Орле рассказали о судьбе спартаковской штанги

В эфире телеканала "Первый областной" рассказали о судьбе штанг со стадионов в Москве и Туле. Напомним, что болельщики "Спартака" смогли добыть "сувенир" с "Открытие Арены" во время празднования чемпионства после матча 29-го тура чемпионата России против "Терека" (3:0).

Те же поклонники красно-белых забрали часть каркаса ворот из Тулы после поражения команды Массимо Карреры во встрече 30-го тура премьер-лиги от "Арсенала" (0:3).

В сюжете говорится, что обе детали спортивного инвентаря хранятся теперь в музее объединения болельщиков "Спартака" "Орел Бучерз".