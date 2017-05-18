Стипе Плетикоса: "Кто знает, что было бы, если бы Бердыев пришел в "Спартак"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса рассказал о том, почему Курбан Бердыев так и не возглавил красно-белых. Голкипер высоко оценил класс специалиста и отметил, что тот любит работать самостоятельно.

– Когда шли разговоры, что Бердыев может возглавить "Спартак", вы болели за него?

– Да. Потому что я знаю, что этот человек может добиться успеха. Но в то же время он любит работать сам. Думаю, из-за этого они и разошлись со "Спартаком". Много раз его спрашивал, почему не идет в "Спартак" или "Зенит". Но кто знает, что было бы, если бы он пришел в "Спартак"? Каррера выиграл чемпионат, у каждого есть свой путь, и надо идти вперед. (Отдел футбола "СЭ")

Стипе Плетикоса: "Федун хотел сдержать слово, но в Европе сказали бы: взятка"