"Спартак" предлагает Боккетти снизить зарплату почти в два раза

"СЭ" выяснил, какие факторы могут помешать защитнику Сальваторе Боккетти заключить новый контракт со "Спартаком". Напомним, что действующее соглашение итальянца, которому 30 ноября исполнится 30 лет, заканчивается в июне 2017 года, и сейчас стороны обсуждают возможность продолжения сотрудничества.

Красно-белые предлагают футболисту существенно снизить зарплату – сейчас жалованье Боккетти (порядка 2,7 миллиона евро в год) второе в команде после Промеса, в проекте нового договора заложена сумма около 1,4 миллиона в год. Пока игрок не соглашается на эти условия.

При этом сегодня турецкое издание fotospor.com распространило информацию о предметном интересе к Боккетти со стороны "Галатасарая" – по данным наших коллег, трансфер может состояться уже этой зимой.

"Галатасарай" хочет купить у "Спартака" Боккетти за 2 миллиона