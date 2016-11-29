"Спартак" предлагает Боккетти снизить зарплату почти в два раза

"СЭ" выяснил, какие факторы могут помешать защитнику Сальваторе Боккетти заключить новый контракт со "Спартаком". Напомним, что действующее соглашение итальянца, которому 30 ноября исполнится 30 лет, заканчивается в июне 2017 года, и сейчас стороны обсуждают возможность продолжения сотрудничества.
Красно-белые предлагают футболисту существенно снизить зарплату – сейчас жалованье Боккетти (порядка 2,7 миллиона евро в год) второе в команде после Промеса, в проекте нового договора заложена сумма около 1,4 миллиона в год. Пока игрок не соглашается на эти условия.
При этом сегодня турецкое издание fotospor.com распространило информацию о предметном интересе к Боккетти со стороны "Галатасарая" – по данным наших коллег, трансфер может состояться уже этой зимой.
"Галатасарай" хочет купить у "Спартака" Боккетти за 2 миллиона
кузя23
Ждем заявление Федуна:"Боккетти за копейку удавится".
18:29
ALEXEY959595
Hot12A-------Если Родионов не сдержит свое слово и не уйдет, ему помогут уйти "нужные" люди...
18:16
foreverCSKAforever
Верните Гунько!
18:00
blue-white!
Alexis33, Вас забыл спросить где мне комменты свои оставлять...)))
17:58
stormtrooper501
Старожил футбола,===== Вы не путайте сумму трансфера и зарплату. А по теме - 2.7 млн для 30 летнего защитника, который в ближайшее время станет резервным(хоть и полезным), много. Не забывайте, что контракты подписываются на 2-3 года, а он уже ломаный и ломаться будет. 2.7 за скамейку - роскошь.
17:51
Hot12A
Старожил футбола За вратаря "на будущее" 3,5 млн а основному и ключевому игроку 1,4 млн? Крысы на спиной Карреры уже вцепились тренеру в спину! После слов Карреры, что Боккети здорово ему помогает можно было ожидать наезда крыс на Боккети!!! Родионов должен уйти вслед за Алейничевым! Родионов же утверждал, что если Алейничев уйдет, то он тоже уйдет. Уходи! Держи слово! Не мешай НОВОМУ Спартаку, Спартаку Карреры стать ЧЕМПИОНОМ! Если станет чемпионом.
17:48
foreverCSKAforever
На одну дзюбу в Зените будет больше?
17:42
Старожил футбола
За вратаря "на будущее" 3,5 млн а основному и ключевому игроку 1,4 млн? Крысы на спиной Карреры уже вцепились тренеру в спину! После слов Карреры, что Боккети здорово ему помогает можно было ожидать наезда крыс на Боккети!!! Родионов должен уйти вслед за Алейничевым! Родионов же утверждал, что если Алейничев уйдет, то он тоже уйдет. Уходи! Держи слово! Не мешай НОВОМУ Спартаку, Спартаку Карреры стать ЧЕМПИОНОМ!
17:31
анти-шпрота
Ну, во-первых, 1,4 - это не в полтора раза меньше, чем 2,7 , а почитай, в целых два раза. Егешное поколение даже бабло считать разучилось... А второе, главное - а кто в защите-то останется? Таски сам перманентно на чемоданах сидит в ту же самую Турцию, а ему-то она и мать родная, и срочная эвакуация, ежели Эрдоган еще чего антироссийское в Сирии завтра отчебучит. Маурисио арендован только на полгода. Да и новая надёжа в защите - Кутепов, неплох, конечно, но ненадежен. В смысле у него своя голова на плечах, и голова эта хорошо помнит, как еще в начале этого года, аж до матча с паровозами, когда они с Пуцко сами ничего не понимая, начали нулевую серию побед, закончившихся АЕКом, так вот до этой нулевой серии и начала своего возвышения и роста об Кутепова любой вытирал ноги в ФКСМ. Каррера Кутепова оформил - с ним Кутепов и уйдет. Так что единственным надежным и зарекомендовавшим себя защитником в Спартаке остается Бокетти. Даже на случай травмы напарников (а такое случается в футболе!!!) он не помешает.Опять же итальянца чмурить на глазах Карреры не следует. А Каррера - это сегодня наше всё!!!
17:27
Критик
2.7 миллиона??????? Асхабадзе наверное прилично в карман положил. 7.5 лямов рублей в месяц предлагают - он отказывается??? удачи в Галатасарае! в чем везло Спартаку в этом сезоне - так это в том что за фолы Бокетти в штрафной не давали пенальти почти в каждом матче где он участвовал
17:18
Alexis33
Blue-white эта статья касается команды и футболиста премьер лиги, про своё Дно читайте в разделе Первая лига,там же и обсуждайте)
17:13
Valdemarson
"...выяснил, что какие факторы...", ... 2.7 и 1.4 так-то не в полтора, а в два раза примерно. Опять безграмотная анонимка от СЭ. "В худой котомк поклав ржаное хлебо..." (с) Александр Иванов.
17:13
fedland
Вот пусть он вместе с таски, берут ткси и валят от нас в турцию. таких денег ему там точно не дадут. возраст...
16:36
blue-white!
Играл в Рубине хорошо, перешёл в секту и спёкся...
16:35
Platinum1991
Однозначно надо Боккетти УМЕНЬШАТЬ зарплату! Удивительно, как ему и кто ВЫБИЛ большие деньги - 2,7 лимона евро в год! За что??? Боккетти от силы играл на пол лимона не больше! А за то, что Боккетти отбывал ЦИРКОВОЙ НОМЕР на поле ему платили БЕШЕНЫЕ деньги! А если не нравится, так пусть уходит! Для Спартака это не такая уж большая потеря!
16:09
shpasic
очередной вброс?
15:46