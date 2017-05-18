Соломон Кверквелия: "Хотим преподнести подарок болельщикам и обыграть "Зенит"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия подчеркнул, что в 30-м туре чемпионата России с "Зенитом" железнодорожники будут играть на победу. Также он отметил, что Дмитрий Лоськов, несмотря на возраст, все еще находится в хорошей форме.

– В последнем туре вам предстоит сыграть с "Зенитом", который борется за место в Лиге чемпионов. Что скажете об этом противостоянии?

– У этой команды есть много футболистов топ-уровня. "Зенит" борется за Лигу чемпионов, и ему нужна победа. Ну а мы хотим преподнести нашим болельщикам подарок. Кроме того, нам важно закончить чемпионат с хорошим настроением.

– Для "Локомотива" этот сезон запомнится, в том числе, и выходом тренера Дмитрия Лоськова в матче с "Оренбургом". Какие ощущения оставило это событие?

– Дмитрий Лоськов – человек-легенда, и это нужно уважать. Я не так давно в "Локомотиве", но вижу, какой у него здесь авторитет. Команда сделал ему хороший подарок, тем более что этот матч мы выиграли. Легенда и должна уходить легендарно. А если говорить о самом событии, Лоськов очень хорошо играл в пас, мяч не терял, получилось несколько стеночек. Дмитрий ведь тренируется с командой. Возраст есть возраст, но он в хорошей форме. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Встреча "Локомотива" с "Зенитом" состоится 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.