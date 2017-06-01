Симутенков войдет в тренерский штаб "Зенита"

Россиянин Игорь Симутенков, в течение двух последних лет возглавлявший молодежный состав, продолжит работу в качестве помощника главного тренера "Зенита"​, информирует официальный сайт клуба. Вместе с питерской молодежкой специалист, выступавший в качестве игрока в Италии и Испании с 1994 по 2002 год, выиграл бронзовые медали в сезоне-2016/17.

Симутенков присоединился к "Зениту" 1 января 2010 года. Вместе с тренерскими штабами Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша трижды выигрывал золотые медали чемпионата России и Кубок России.

Ему на смену придет рекордсмен по числу матчей за сине-бело-голубых Анатолий Давыдов, который в четвертый раз в карьере приступит к работе с молодежным составом клуба.

Давыдов выступал за сине-бело-голубых с 1975 по 1988 год и в 1997-м; в качестве главного тренера "Зенита" в 1999-м он завоевал с командой Кубок России, а в 2009-м – бронзовые медали чемпионата.

Напомним, что после увольнения Мирчи Луческу "Зенит" остается без главного тренера. На этот пост претендует бывший наставник "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини. Известно, что итальянец уже провел переговоры и встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

По информации "СЭ", в ближайшее время сине-бело-голубые объявят о подписании контракта с Манчини по схеме "2+1".