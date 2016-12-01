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Сергей Карякин: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом раньше, чем я"

Сегодня. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН рассматривает медаль за второе место в матче на первенство мира. Фото AFP
Сегодня. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН рассматривает медаль за второе место в матче на первенство мира. Фото AFP
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В ночь со среды на четверг в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира по шахматам. Россиянин Сергей Карякин уступил две партии на тай-брейке и в итоге проиграл чемпионский поединок норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 7:9. Перед вылетом в Москву Сергей дал эксклюзивное интервью "СЭ". И ответил на вопросы о своем любимом футбольном клубе, "Спартаке", который потерпел разгромное поражение в Самаре от "Крыльев Советов" (0:4).
 
Сегодня. Самара. "Крылья Советов" - "Спартак" - 4:0. 16-я минута. Денис ГЛУШАКОВ (№8) и Дмитрий КОМБАРОВ (№23) пытаются доказать Кириллу ЛЕВНИКОВУ, что нарушение было за штрафной - однако арбитр назначает пенальти."Спартак" разгромлен в Самаре. "При счете 0:4 судья сломал игру"

– Вы – заядлый болельщик футбольного "Спартака". Кто раньше станет чемпионом: Сергей Карякин или "Спартак"?

– Сергею Карякину для этого надо как минимум еще раз победить в турнире претендентов, а он еще не скоро. Я расстроился, что "Спартак" так сильно проиграл "Крыльям", но отрыв от преследователей в турнирной таблице сохраняется. И я надеюсь, что после зимнего перерыва "Спартак" все-таки станет чемпионом.

– Вас пригласили на матч красно-белых с "Рубином" в ближайший понедельник. Пойдете?

– Моему менеджеру только предстоит выстроить наш график. Работа еще не закончена. Но я очень постараюсь посетить этот матч. Несмотря на усталость, сделаю сейчас все возможное для популяризации шахмат. Меня пригласили не только на футбол. 16 декабря президент БК ЦСКА Андрей Ватутин ждет меня на поединке баскетбольной Евролиги с "Барселоной". Будем все планировать, пытаемся дать максимальное количество интервью, принять участие во всех шоу. В данный момент у меня отличный шанс быть услышанным. Хотя я надеюсь, что в будущем внимание СМИ станут привлекать не только матчи на первенство мира. И что не только турниры с моим участием, но и все шахматные соревнования, начиная с "Белой ладьи", будут освещаться очень широко. (Олег ШАМОНАЕВ)

Полностью интервью Карякина – в пятницу в газетной версии и скоро на сайте "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (13)
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баламошка

Красавчик!

23:42

Kirillyurrich

нда, фк выбрал не тот...а про белую ладью приятно слышать...2 раза моя команда первенство района выигрывала...правда в городе только 4 место...

23:41

совва

теперь понятно почему проиграл)

23:38

spartak ekspress

болел за магнуса и слава богу

23:19

LTZ

К сожалению, нет. Карлсен и моложе и уже чемпион. Короны у Карякина уже не будет, следующий турнир претендентов не факт, что он выиграет. Ну а Спартак, рано или поздно выиграет, может и в этом году, а может и лет через 50.

23:17

V0VaN

Серёга, сдурел?!? Мясные никогда не станут чемпионами! Неужели ты хочешь стать чемпионом позже, чем никогда????? что за упаднические настроения???

23:16

Веравалер

О, приятно, как-никак - земляк. Давай, Серёга! Ты ещё порвёшь этого астматика!

23:09

alex221083

За Спартак болеют лучшие! Серега, ты молодчик! Гордость России!

23:08

Излучение Промкооперации и Пищев

Карякину респект. но в футбольных предпочтениях он тупит, желая удаче позорнейшей из команд...

23:06

MAYERICK

Так же как и ты в шахматах - НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!...............

23:04

serghi99

Серега ты красавчик, в следующий раз победишь, удачи тебе!!!

23:03

П_о_в_а_р

Уже в этом сезоне, Серёг.

23:03

Олег_Москва

Бедняга! Значит никогда никому из них не быть чемпионами:))

22:56

Фуля

Раньше Бразилия станет чемпионом мира по хоккею.

22:55

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