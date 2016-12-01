Сергей Карякин: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом раньше, чем я"

Сегодня. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН рассматривает медаль за второе место в матче на первенство мира. Фото AFP

В ночь со среды на четверг в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира по шахматам. Россиянин Сергей Карякин уступил две партии на тай-брейке и в итоге проиграл чемпионский поединок норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 7:9. Перед вылетом в Москву Сергей дал эксклюзивное интервью "СЭ". И ответил на вопросы о своем любимом футбольном клубе, "Спартаке" , который потерпел разгромное поражение в Самаре от "Крыльев Советов" (0:4).

– Вы – заядлый болельщик футбольного "Спартака". Кто раньше станет чемпионом: Сергей Карякин или "Спартак"?

– Сергею Карякину для этого надо как минимум еще раз победить в турнире претендентов, а он еще не скоро. Я расстроился, что "Спартак" так сильно проиграл "Крыльям", но отрыв от преследователей в турнирной таблице сохраняется. И я надеюсь, что после зимнего перерыва "Спартак" все-таки станет чемпионом.

– Вас пригласили на матч красно-белых с "Рубином" в ближайший понедельник. Пойдете?

– Моему менеджеру только предстоит выстроить наш график. Работа еще не закончена. Но я очень постараюсь посетить этот матч. Несмотря на усталость, сделаю сейчас все возможное для популяризации шахмат. Меня пригласили не только на футбол. 16 декабря президент БК ЦСКА Андрей Ватутин ждет меня на поединке баскетбольной Евролиги с "Барселоной". Будем все планировать, пытаемся дать максимальное количество интервью, принять участие во всех шоу. В данный момент у меня отличный шанс быть услышанным. Хотя я надеюсь, что в будущем внимание СМИ станут привлекать не только матчи на первенство мира. И что не только турниры с моим участием, но и все шахматные соревнования, начиная с "Белой ладьи", будут освещаться очень широко. (Олег ШАМОНАЕВ)

Полностью интервью Карякина – в пятницу в газетной версии и скоро на сайте "СЭ"