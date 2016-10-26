Сергей Хусаинов: "Николаев - оптимальный вариант для работы на дерби"

Сергей Хусаинов: "Давали 50 тысяч долларов за победу ЦСКА. Попросил 250" Один из лучших российских арбитров в новейшей истории в 1999-м возглавил Коллегию футбольных судей, не завершив карьеру рефери. 9 мая того же года ему выпало судить один из главных матчей чемпионата – "Спартак" – ЦСКА . Красно-белые победили в игре (1:0), а красно-синие – в судейско-экспертной комиссии, куда они впоследствии подали жалобу на качество судейства.

– Вернемся в наше время. На ваш взгляд, Николаев – оптимальный вариант для дерби?

– Конечно.

– Невзирая на то, что он – руководитель департамента?

– Де-юре руководитель, а де-факто действующий судья. Хорошее назначение. Матч московских команд, он – москвич. Что тут еще выдумывать? (Александр БОБРОВ)