16:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Гол "Зенита" нельзя было засчитывать. Дзюбу надо было удалять"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: главный арбитр матча 24-го тура чемпионата России "Зенит""Урал" не имел права засчитывать гол Бранислава Ивановича в ворота гостей. Защитник хозяев нарушил правила в голевой атаке, врезавшись во вратаря. Также Хусаинов заметил, что арбитр должен был удалить не только Романа Емельянова, но и Артема Дзюбу.

Еськов назначил странный штрафной, с которого "Зенит" забил. Этот мяч нельзя было засчитывать! Иванович нарушил правила, врезавшись во вратаря, – сказал Хусаинов.

– А что скажете об удалении Емельянова?

Дзюба заслужил красную карточку за удар локтем в спину игрока "Урала". Если и удалять, то обоих. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Dioscur

У Хусаинова зуб на Зенит, когда он добавил 6 минут к матчу и Балтика сравняла счет. Его тогда прямо обвинили во взяточничестве, но все все замяли, а Хусаинов Зенит стал судить изредка. С тех пор, о Зените Хусаинов только плохо. Местечковые счеты неучдачника

16:41

ugdim

Gost Мюллеру надо сейчас и на новом стадионе, а не потом с кем играют. Ты хлеба- то поешь, а то оголодал,бред несешь. Не позорь нашу красивейшую северную столицу!

16:35

любфут

Если опираться на букву футбольного Закона, то все действия судьи были в принципе правильные. Игрок "Урала" шипами врубился по ноге Смольникова, хоть в начале и отбил мяч, но грубая игра и довольно опасная была. Павлюченко неправ, но судья мог бы дать и просто желтую. Иванович вначале ударил по мячу и мяч пересек створ ворот и только после этого было столкновение с вратарем, причем уже в внутри ворот. Дзюбу надо было удалять за удар соперника локтем, тем более начал он. Молло забил гол правильно. К сожалению все эти нюансы,в какой-то степени судья и Павлюченко испортили праздник на таком прекрасном стадионе для всех зрителей.

16:31

DENsid

Я что то не понял, вы зачем комментарии удаляете критикующие придурка Хусаинова ???

16:27

KoHb-83

Скоро фанаты всех клубов РФПЛ объединятся против политического проэкта под названием звенит. миллионеры неудачники.

16:25

guy1984

какое мужественное лицо у миллера.

16:24

biggp1

странный был ты студья,хусаинов.. отсюда и комментарии твои такие же

16:21

Ugine

Ну вот, не предвзятое мнение бывшего (и заслуженного) арбитра

16:21

Нубяшка

Странный штрафной? цалагова через ногу выкинули

16:18

bvb1987

хуйсаинов заткнись уже,хорош гнать

16:16

waleriy

Да и так ясно что матч простимулирован газпромом в лице миллера. А потом говорят что посещаемость упала. Нам такое судейство не нужно, и футбол такой нам не нужен.

16:15

Gost

Взяточник Ху проснулся,Еськов удалил лучших в Урале,чтобы срамтаку в следующем туре без проблем 3 очка достались,ты что не понял?...

16:13

konik1911

согласен

16:13

Ivenhoe

И здесь соглашусь с хусаиновым. Во врататарской по правилам даже прикасаться ко вратарю нельзя. А как забит гол?.. П О З О Р!!!

16:13

Platinum1991

- 1. Гол был забит игроком Зенита с нарушением правил! Иванович атаковал во вратарской вратаря Урала, который первым был на мяче! Иванович врезается во вратаря и толкает во вратарской на левую штангу ворот Урала! Такой гол незасчитывается на все 100 процентов! Но арбитр встречи Еськов СКАНДАЛЬНО и НЕПРАВОМЕРНО его засчитал! - 2. Павлюченко арбитра НЕ АТАКОВАЛ, а сказал, что он ошибся! Он сказал - Что вы делаете! там не было нарушения! Куда вы смотрели??? Павлюченко не ругал и не оскорблял судью, а указал на его ошибку, а Еськов НИ ЗА ЧТО удаляет Павлюченко! - 3. Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, приводит к таким СКАНДАЛАМ!!! Надо срочно вводить видео повторы! Тогда не будет такого судейского произвола у Еськова, Егорова, Безбородова, Вилкова, Мешкова и других!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Он полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Еськова надо отстранять до конца сезона и понизить категорию, а то и совсем отлучить от судейства. Бикфалви не нарушал правила. Он первым был на мяче и отбил его в рамках правил и без нарушения, и только потом игрок Зенита ударил Бикфалви ногой, но вместо того, чтобы наказать игрока Зенита, арбитр встречи Еськов удаляет Бикфалви за НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ нарушение! Это СКАНДАЛ! Урал играет вдевятером, а за тем удаляет ещё одного игрока Урала!

16:12

fireman32

А вот этого делать нельзя.Удалить самого Дзюбу???Вы что,с ума сошли)))

16:10