Сергей Хусаинов: "Гол "Зенита" нельзя было засчитывать. Дзюбу надо было удалять"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: главный арбитр матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" не имел права засчитывать гол Бранислава Ивановича в ворота гостей. Защитник хозяев нарушил правила в голевой атаке, врезавшись во вратаря. Также Хусаинов заметил, что арбитр должен был удалить не только Романа Емельянова, но и Артема Дзюбу.

– Еськов назначил странный штрафной, с которого "Зенит" забил. Этот мяч нельзя было засчитывать! Иванович нарушил правила, врезавшись во вратаря, – сказал Хусаинов.

– А что скажете об удалении Емельянова?

– Дзюба заслужил красную карточку за удар локтем в спину игрока "Урала". Если и удалять, то обоих. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал"