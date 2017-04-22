Сергей Хусаинов: "Гол "Зенита" нельзя было засчитывать. Дзюбу надо было удалять"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: главный арбитр матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" не имел права засчитывать гол Бранислава Ивановича в ворота гостей. Защитник хозяев нарушил правила в голевой атаке, врезавшись во вратаря. Также Хусаинов заметил, что арбитр должен был удалить не только Романа Емельянова, но и Артема Дзюбу.
– Еськов назначил странный штрафной, с которого "Зенит" забил. Этот мяч нельзя было засчитывать! Иванович нарушил правила, врезавшись во вратаря, – сказал Хусаинов.
– А что скажете об удалении Емельянова?
– Дзюба заслужил красную карточку за удар локтем в спину игрока "Урала". Если и удалять, то обоих. (Сергей АСТАХОВ)
Трансляция матча "Зенит" – "Урал"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #ЗенитУрал 86' 1:0 Бранислав Иванович pic.twitter.com/1R1hlVn6Tp– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 22 апреля 2017 г.
Dioscur
У Хусаинова зуб на Зенит, когда он добавил 6 минут к матчу и Балтика сравняла счет. Его тогда прямо обвинили во взяточничестве, но все все замяли, а Хусаинов Зенит стал судить изредка. С тех пор, о Зените Хусаинов только плохо. Местечковые счеты неучдачника
16:41
ugdim
Gost Мюллеру надо сейчас и на новом стадионе, а не потом с кем играют. Ты хлеба- то поешь, а то оголодал,бред несешь. Не позорь нашу красивейшую северную столицу!
16:35
любфут
Если опираться на букву футбольного Закона, то все действия судьи были в принципе правильные. Игрок "Урала" шипами врубился по ноге Смольникова, хоть в начале и отбил мяч, но грубая игра и довольно опасная была. Павлюченко неправ, но судья мог бы дать и просто желтую. Иванович вначале ударил по мячу и мяч пересек створ ворот и только после этого было столкновение с вратарем, причем уже в внутри ворот. Дзюбу надо было удалять за удар соперника локтем, тем более начал он. Молло забил гол правильно. К сожалению все эти нюансы,в какой-то степени судья и Павлюченко испортили праздник на таком прекрасном стадионе для всех зрителей.
16:31
DENsid
Я что то не понял, вы зачем комментарии удаляете критикующие придурка Хусаинова ???
16:27
KoHb-83
Скоро фанаты всех клубов РФПЛ объединятся против политического проэкта под названием звенит. миллионеры неудачники.
16:25
guy1984
какое мужественное лицо у миллера.
16:24
biggp1
странный был ты студья,хусаинов.. отсюда и комментарии твои такие же
16:21
Ugine
Ну вот, не предвзятое мнение бывшего (и заслуженного) арбитра
16:21
Нубяшка
Странный штрафной? цалагова через ногу выкинули
16:18
bvb1987
хуйсаинов заткнись уже,хорош гнать
16:16
waleriy
Да и так ясно что матч простимулирован газпромом в лице миллера. А потом говорят что посещаемость упала. Нам такое судейство не нужно, и футбол такой нам не нужен.
16:15
Gost
Взяточник Ху проснулся,Еськов удалил лучших в Урале,чтобы срамтаку в следующем туре без проблем 3 очка достались,ты что не понял?...
16:13
konik1911
согласен
16:13
Ivenhoe
И здесь соглашусь с хусаиновым. Во врататарской по правилам даже прикасаться ко вратарю нельзя. А как забит гол?.. П О З О Р!!!
16:13
Platinum1991
- 1. Гол был забит игроком Зенита с нарушением правил! Иванович атаковал во вратарской вратаря Урала, который первым был на мяче! Иванович врезается во вратаря и толкает во вратарской на левую штангу ворот Урала! Такой гол незасчитывается на все 100 процентов! Но арбитр встречи Еськов СКАНДАЛЬНО и НЕПРАВОМЕРНО его засчитал! - 2. Павлюченко арбитра НЕ АТАКОВАЛ, а сказал, что он ошибся! Он сказал - Что вы делаете! там не было нарушения! Куда вы смотрели??? Павлюченко не ругал и не оскорблял судью, а указал на его ошибку, а Еськов НИ ЗА ЧТО удаляет Павлюченко! - 3. Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, приводит к таким СКАНДАЛАМ!!! Надо срочно вводить видео повторы! Тогда не будет такого судейского произвола у Еськова, Егорова, Безбородова, Вилкова, Мешкова и других!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Он полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Еськова надо отстранять до конца сезона и понизить категорию, а то и совсем отлучить от судейства. Бикфалви не нарушал правила. Он первым был на мяче и отбил его в рамках правил и без нарушения, и только потом игрок Зенита ударил Бикфалви ногой, но вместо того, чтобы наказать игрока Зенита, арбитр встречи Еськов удаляет Бикфалви за НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ нарушение! Это СКАНДАЛ! Урал играет вдевятером, а за тем удаляет ещё одного игрока Урала!
16:12
fireman32
А вот этого делать нельзя.Удалить самого Дзюбу???Вы что,с ума сошли)))
16:10